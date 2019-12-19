慶祝台灣帛琉建交20週年　陳建仁28日訪問太平洋友邦

外交部次長徐斯儉（截圖自總統府發言人臉書） 外交部次長徐斯儉（截圖自總統府發言人臉書）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）為慶祝我國與太平洋友邦帛琉建交20週年，副總統陳建仁將於28日至30日率團訪問帛琉，出席兩國共同舉辦的慶祝活動，並會見帛琉領袖及政府官員。

總統府今（19）日上午召開記者會說明此次陳副總統出訪的「帛誼專案」相關事宜。外交部次長徐斯儉表示，為展現我國對台帛關係的重視，持續深化兩國友好邦誼，總統蔡英文特別指派陳副總統擔任特使，率團訪問帛琉，並出席兩國在帛琉共同舉辦的建交20週年慶祝活動。

徐斯儉指出，此次出訪將以安全、尊嚴、便利，以及舒適等原則規劃副總統行程，訪團預訂於28日下午啟程，同日抵達帛琉，並於30日晚間返抵國門，全程共三天兩夜。

徐斯儉提及，台灣與帛琉於1999年12月建交，今年兩國邦交屆滿20週年，回顧建交20年，帛琉一直是我國重要的太平洋友邦之一，長期支持台灣參與國際組織，並與台灣在醫療、農業及航空等領域都有密切且深厚的合作關係，兩國高層互訪也相當頻繁，包括蔡總統、外交部長吳釗燮等，皆曾訪問帛琉。

針對此次出訪行程安排，徐斯儉表示，陳副總統將會晤帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.），就雙邊共同關切的議題交換意見，並與帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）、國務部長馬緹娜（Faustina Rehuher-Marugg）等帛琉政府高層交流。

此外，訪團還預計出席台帛友誼夜市活動、台帛友誼盃釣魚比賽、建交20週年慶祝餐會等。訪團也會實地參訪我國協助帛琉在畜牧、農業等領域發展的豐厚成果，而陳副總統也將代表政府鼓勵在帛琉第一線的外交人員與駐外技術人員，以及僑胞，感謝各方為我國外交工作所做的努力與貢獻。

徐斯儉表示，建交20週年是台帛關係重要的里程碑，外交部將持續與相關單位、帛琉政府合作，縝密規劃本次出訪專案，一同歡慶兩國邦誼的盛大時刻，讓國人共同見證台灣與太平洋友邦堅實且深厚的雙邊關係及合作成果。

而為展現台灣與太平洋友邦在南島語族文化的連結，徐次長提及，本次出訪也特別邀請去年在南非獲得世界合唱比賽金牌、由高雄寶來國中校友所組成的「尼布恩合唱團」赴帛琉演出，推廣台灣原住民族文化與音樂之美。