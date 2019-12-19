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台北北美館X-site計畫冠軍揭曉！「膜」具實驗精神探多重真實

首獎作品藉由不同領域的視角，展開新空間與公共性議題的討論。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/19 11:51
「X-site計畫」首獎：膜（示意圖/何理互動設計）

「X-site計畫」首獎：膜（示意圖/何理互動設計）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2020第7屆「X-site計畫」由「何理互動設計」以作品《膜》獲首獎，預計於2020年5月2日至7月12日台北市立美術館（北美館）戶外廣場登場。

北美館發布新聞稿指出，2020第7屆「X-site計畫」經兩階段評選，由「何理互動設計」以作品《膜》在42件提案中脫穎而出，獲得首獎殊榮。「何理互動設計」成員包含新媒體藝術、互動裝置、建築設計、程式設計等多元跨領域者，其呼應當代藝術與建築合作、應用的創作型態，亦深獲評選團之肯定。

北美館表示，《膜》提出「多重真實」（X-Reality）之命題概念，指向探索真實的過程中持續產生的交互參照（X-Reference），像是個體及群體、虛體及實體、內部空間及外部環境，至靜止及運動、清晰及模糊、暫時及永恆等相互關係不斷被重新定義、交織而成的連動生態系統，當中沒有單一的答案，更沒有可以完全複製的經驗。企圖透過實驗及探索精神，藉由不同領域的視角，看見各種物質與非物質的互動機會，展開新的空間感知、材料應用與公共性議題之討論。


《膜》示意圖（何理互動設計提供）

北美館透露，由建築及藝術專業人士組成之評選團指出，《膜》以大量偏光片創造出層次（layers）多重疊加的空間，部分遮蔽或重塑現實景況和邊界，讓觀者產生於理性、科學性下之觀看錯覺，巧妙回應多重真實與何謂真實的探問；具有藝術質量與當代議題探討價值，同時不失對人、場域與材質三者的實驗精神。

「X-site計畫」以台北市立美術館戶外廣場為基地公開徵選空間提案，鼓勵跨域的創作型態或創意方法論，期望藉由空間構築和美學的延伸與突破，激發對於基地精神或環境的提問與想像。自2014年計畫創立以來，吸引各界提案參與，投件單位或為新興建築/設計事務所或公司，或是結合不同背景的跨領域團隊，包含建築設計、室內裝修、結構工程、材料實驗、新媒體與互動裝置設計、視覺藝術創作、燈光設計、劇場設計、景觀設計、藝術策展、古蹟修復等，或見學校師生以工作坊方式參與提案。「X-site計畫」歷年來已支持許多優秀跨領域實驗創作的實作展現，成為台灣實驗建築／跨領域創作的重要平台。
何理互動設計
北美館
X-site計畫

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