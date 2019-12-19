台灣優人神鼓從零開始　經典之作台北磅礴登場

優人神鼓《時間之外》將於台北及台中登場（圖/優人神鼓） 優人神鼓《時間之外》將於台北及台中登場（圖/優人神鼓）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣優人神鼓位於老泉山上的排練劇場因電器因素慘遭大火侵蝕，面對31年的創作心血付之一炬，優人們將此危機化成轉機，重新反思人類與自然的關係並著手重建，更將他們將帶著經典創作「時間之外」回歸台北及台中演出。

優人神鼓發新聞稿表示，睽違8年，他們回到最熟悉的土地上再現經典之作《時間之外》，繼七月衛武營藝術文化中心首演滿座，延續高雄觀眾熱烈回饋與支持，年末蓄勢佳評，不料8月13日優人神鼓山上劇場突遭祝融，31年來的創作心血，付之一炬；然而，優人神鼓不因鉅變而改變，仍每日往返山上劇場排練，如期2019歲末台北、台中感恩演出。



以優人神鼓山上劇場天氣變化而作劇目《大驟雨》（圖/優人神鼓）

優人神鼓透露，一場猝不及防的大火，排練場、休憩空間及超過兩百件鼓具、樂器等演出器具皆化為灰燼；這片山林再次用智慧提醒我們「離家已遠了，該好好的沉澱、思考，如何再次回到初始的本質」。

藝術總監劉若瑀說明，「大自然造就優人的存在，這次把我們打回原點，讓我們成為大自然的一部分，讓每一個腳步都往自然走去，任何的事皆可『成住壞空』，不因物質而改變，我們將有機會再次思考！」



藝術總監劉若瑀（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

優人神鼓重新審視人與自然的關係，覺照內心的寧靜，找回土地的力量，浴火重生的嶄新篇章《時間之外》將引領觀者從演者回身旋回轉的過程中，看見自己、瞭解自己，進而自在地與自己的生命、與天地共舞，在每一個當下完全地、清楚地合而為一，走進《時間之外》遨遊于無盡藏之浩瀚宇宙，將於20日至22日台北國家戲劇院、28日及29日台中國家歌劇院登場。

優人神鼓於未來規劃「優人神鼓山上劇場共建計畫」，期盼為環境盡一份心力，讓更多人親自走進山林、擁抱生態，真正理解人與自然共存的意義。藉藝術行動與優人共同打造台灣第一個自然環境劇場。

此外，優人也和嘖嘖合作，啟動線上重建募資計畫，共包含9個專案，其資助金額包含新台幣382元到上萬元，其金額都是十分有意義的數字，資助者可獲老泉山植系手工皂、黑木香氛、黑木陶茶甕等回饋禮品。



從回身旋轉的過程中，看見自己、瞭解自己，與天地共舞，與自己的生命共舞（圖/優人神鼓）



優人神鼓引領觀者走進《時間之外》體悟活在當下（攝影/張智銘）



優人飛越了大地的窗櫺，跋涉了千萬年，從上一個無始的年劫，涉空而來（攝影/許斌）