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【有影片】「台灣症」請注意！ 觀光局新廣告網友大呼「太強了」

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By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/19 10:59
圖片截取自交通部觀光局YouTube影片

圖片截取自交通部觀光局YouTube影片

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）日本掀起珍奶熱，甚至入圍日本2019年度流行語，交通部觀光局YouTube趁勢推出影片「台灣症流行篇」，主播流利日文播報方式讓人誤以為是日本的真實新聞，直到片尾的LOGO出現交通部觀光局字樣才恍然大悟。

由交通部觀光局17日上傳的新影片一開始，2名主播正襟危坐播報新聞，以流利日文播報「台灣症」，表示全國各地民眾出現異常行為，症狀包括「各式各樣的東西都加珍珠的現象」、「隨時隨地自在看書」以及「出現很多奇怪手勢」等。

影片中訪問路人，有人表示「啤酒加珍珠也就算了，拉麵裡絕對不行」、「我以為她身體不舒服要坐下，原來是要看書」以及「我以為他要打電話，結果發現這是六」。

主播最後表示「台灣症流行， 請細心留意」，專家表示，造成這種現象的原因，是因為近年台灣與日本交流頻繁，訪台人數超過200萬人，因而引發台灣症流行，請民眾去台灣玩要細心留意。

由於日本電視節目在結束時都會顯示贊助商LOGO，很多台灣網友都是看到最後的「Taiwan （台灣）， The heart of Asia（亞洲之心）」LOGO才知道原來這是觀光局的廣告。

大批網友驚呼「太強了！」「這太幽默了 給你們大力拍手」「這影片是嗑了多少珍珠做出來的XDDD」

交通部觀光局影片《台灣症流行篇》
交通部觀光局
台灣症
珍珠奶茶

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