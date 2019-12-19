用喝的甜點？臺虎冬日限定「最後的蘋果派」　薑餅屋造型禮盒歡慶聖誕節

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺虎新品液體版甜點「最後的蘋果派」水果酒！結合黑糖、肉桂、蘋果等甜點元素，推出三種不同容量包裝選擇，包含330ml經典版、500ml大容量裝、薑餅屋聖誕禮盒，即日起於指定通路陸續上市。

「最後的蘋果派」是臺虎冬季主打商品，繼去年推出名為「莓納斯的誕生」草莓蘋果酒，臺虎又再次大玩創意將名畫入酒標設計，這次以簡單的線條呈現達文西「最後的晚餐」，然而聚會的主食竟然是蘋果派！



最後的蘋果派」酒標設計（圖/臺虎精釀）

臺虎說明，「最後的蘋果派」酒標設計藏有小彩蛋，呼應冬日的聚餐與節慶氛圍，以達文西經典名作「最後的晚餐」為靈感來源，將文藝復興時期的藝術品繪入酒標，一邊啜飲一邊品味藝術、享受人生吧！

臺虎表示，「最後的蘋果派」以蘋果汁發酵，每喝一口都像咬下挾帶酥脆派皮與飽滿內餡的蘋果派，挾帶著濃郁肉桂香，滋潤了舌尖上的每一寸味蕾。入喉後，繚繞於口腔中溫暖、多層次的酸甜香氣，隨著逐漸微醺而開始暖和身心。

另外，臺虎更推出限量版聖誕禮盒，以充滿耶誕季節感的薑餅屋作為包裝主題，充滿童趣的設計讓人眼睛為之一亮，甚至可以直接提著去派對，成為今年聖誕交換禮物的選擇之一，禮盒內容包含3罐500ml酒款及1個臺虎曲線杯。

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薑餅屋禮盒（圖/臺虎精釀）