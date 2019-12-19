【快訊】川普遭美國眾議院彈劾　成為有史以來第3位遭彈劾的現任總統

更新時間: 2019-12-19 10:56

首次發稿: 2019-12-19 10:25

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 美國眾議院在台灣時間今天(19)日上午通過彈劾總統川普濫權及妨礙國會調查。川普也成為美國史上第3位被眾院彈劾的總統。

美國民主黨的彈劾報告指控總統川普為了在明年2020大選贏得連任濫用職權，不但以軍援為誘餌請求外國(烏克蘭)調查其可能的勁敵，也就是美國民主黨籍前副總統、2020總統參選人拜登父子， 此舉使得烏克蘭涉嫌干預美國選舉、破壞美國國家安全。此外川普還下令白宮官員不得出席眾院聽證會作證，因而妨礙國會調查。

眾議院結束彈劾案辯論後進行表決，以230票對197票通過彈劾川普濫用職權，之後再以229票對198票通過彈劾川普總統妨礙國會調查。

白宮隨後回應稱，「這是美國政治史上最無恥的一刻! 民主黨主導的眾議院，在完全沒有共和黨支持，同時也沒有任何證據佐證的情況下，毫無正當理由通過此項彈劾案，完全是出於黨派對立的偏見」。白宮表示，「長達好幾周的聽證會也顯示，川普總統並未犯錯」。

美國CNN報導，接下來就要看眾院議長裴洛西與參議院的動作。如果裴洛西把彈劾案送進參議院，參議院就必須舉行審判，以決定是否將川普定罪，同時加以罷黜。

由於民主黨在眾院掌多數席次，彈劾案過關並不意外，但接下來在共和黨控制的參院進行彈劾審判時，各界預料川普應該可以平安脫身。

英國衛報報導，在美國243年歷史中，除了川普，另有3位總統面臨眾議院彈劾程序，包括1868年的約翰遜（Andrew Johnson）與1998年的柯林頓（Bill Clinton），以及1974年的尼克森（Richard Nixon）。

因水門案遭到調查的尼克森，被控妨礙司法、濫權與藐視國會，但他搶在眾議院院院會表決彈劾條款前，宣布辭職下台，眾院院會因而中止彈劾程序。