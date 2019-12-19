簡又新專欄 – 世界在改變 試從中國看永續發展

30年前，中國在改革開放之後，大家有著共同目標，努力工作賺錢改善生活水準，在當時不少人是從中午十二點工作至晚上十二點，每週工作七日，這樣的工作模式被稱作「007」。隨著中國的國民所得提高，人民也開始注重生活品質，開始試圖在工作和生活取得一個平衡，「007」的工作模式已不被大眾所能接受，這讓陸方企業帶來不少壓力，於是為鼓勵員工多投入工作，馬雲提出「996」工作模式，即為早上九點鐘上班，晚上九點鐘下班，一個星期工作做六天。但民心思變，大部分民眾認為過去的勞動型態必須改變，人生不應只奉獻於工作上，多為反對996觀點。

面對民眾的不認同，馬雲表示996是為了向奮鬥的人致敬，後續亦表示找工作如同找對象，真正的愛情不會覺得累與時間長，但不適合的婚姻卻是煎熬且度日如年的，如果愛自己的工作，做再久都不覺得累。他將「996」與「奮鬥」連結在一起，指一個人找到自己真正熱愛的事情，做得再辛苦都會覺得快樂，因此就算一週工作六天，朝九晚九，只要有熱忱就不覺得累。

儘管大多數民眾還是不認同這樣的說法，中國很多的老闆和馬雲持相同觀點。企業家老闆忽略了上司與員工之間的工作性質差異，相比之下，上司所做的事情帶來的成就感較高，以人性來說，成就感高的同時也較願意為工作奮鬥；但員工上班所執行的事與老闆的是不同的，員工的工作性質較易重複，自主性較少，從工作中感受到的成就感不如老闆所獲得的，因此，上司與下屬就會出現心理上的差距。

談到企業永續發展時，最後即是社會面的問題，畢竟世界在變，怎麼樣去做永續發展，公司如何找到好的人員？最重要的是要雙向溝通，讓員工可以了解公司在做什麼，公司了解員工的需求及對工作的期望在哪裡，若能彼此了解並營造良好工作環境，就會有很好的發展，企業也得以永續。

世界永續、社會永續發展最重要的關鍵是當社會在進步、經濟在成長時，要如何去取得一個平衝點。雖然是世代的努力與付出，上一代對下一代有恨鐵不成鋼的迫切性，這是各世代所處的時代與環境的不同，因此在思想上會有所差別，也造成上下二個世代有了代溝，對於世界的關懷程度就大不相同。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出