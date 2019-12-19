台北101跨年煙火1萬6000發　台灣黑熊、石虎動畫將共襄盛舉

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北101煙火秀是每年跨年倒數迎新盛事，2020年煙火秀將以「希望之光・台灣」為主題，預定發射1萬6000發，總長300秒，動畫以石虎、黑熊等保育類動物揭開序幕，台北101更克服單管煙火限制，增加煙火變化效果。

台北101跨年煙火秀將邁入第16年，101昨(18)日公布30秒新年煙火大秀模擬動畫，中央社引述台北101董事長張學舜指出，2020新年煙火大秀主題為「希望之光・台灣」，象徵台灣是希望之舟，也是希望之光，讓民眾乘著希望之舟一同迎接2020年。

台北101說明，煙火秀包含4個章節、6個段落，煙火秀將以「友善動物Say Hi」揭開動畫序曲，台灣珍貴保育動物包含石虎、黑熊、帝雉、綠蠵龜、黑面琵鷺及櫻花鉤吻鮭等，都會在新年第一刻與台灣民眾見面，希望之舟將緊接著出現，旅程將經歷希望、自然、前進、未來等4大章節，最後以「2020 GO Taiwan！」，為煙火秀畫下完美句點(影片如下) 。

由於台北101煙火秀射程短，要留心建築本體和周邊建築安全，加上周遭有上百萬民眾觀賞，台北101每年都使用危險性較低的「單管煙火」，單管煙火變化較小，效果也不如煙火彈多元。

不過，台北101表示，2020年煙火秀克服單管煙火限制，以新技術創造全新煙火效果，在單管煙火內可同時呈現2種型態、3種色彩，讓煙火效果更絢麗，這也是台北101第一次將新技術應用於煙火秀，相信能讓全世界觀眾嘆為觀止，看見台灣之美。

此外，台北101第3度將T-Pad燈網融入新年大秀，一共使用14萬顆LED燈架設T-Pad燈網。

台北101說明，今年T-Pad升級，採用客製化和重新開模製作，每顆LED燈都是經過高標準檢驗，讓防水、防塵性達到最高級別，彩度也更佳，讓民眾能透過全球最高的矩形螢幕，享受視覺新饗宴。

張學舜說，2020年煙火秀由交通部觀光局、台酒、中華電信、證券交易所等單位贊助；台北101表示，2020年煙火秀將有1萬6000發，第一發到最後一發共300秒。