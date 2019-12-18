產後肚皮鬆弛怎辦？　醫：恢復緊實靠2招

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）許多媽媽們懷孕時即便控制體重及注重保養，但產後普遍都有「肚皮鬆弛」的困擾，讓媽媽們不禁感嘆真的回不去了嗎？陳志軒醫師表示，產後肚皮鬆弛透過運動可稍微改善，也可考慮非侵入式的醫美療程重拾緊實效果。

整形外科陳志軒醫師指出，女性在懷孕前，腹部的腹直肌呈現排列整齊、緊實的狀態，懷孕期間腹部肌群往向外延展，肚皮一天天被撐大，皮下組織裡的膠原蛋白經不起擴張而斷裂。生產後，腹部軟組織被拉伸到最大狀態，卻不會立刻縮回，需要一段時間慢慢恢復，腹部就像消氣的皮球，皮膚變得鬆弛、彈性變差。

陳志軒醫師說明，媽媽們可以自我檢測，用手捏捏看肚皮的「皮下脂肪」，如果捏起來厚厚的就是「脂肪」，適合冷凍減脂或抽脂手術；如果捏起來很鬆，皮可以拉得很開則屬於「鬆弛」，可以做電波拉提緊實肌膚；如果是筋膜和肌肉層變鬆造成的「腹直肌分離」，則需手術改善。

很多媽媽們懷孕時，為了預防妊娠紋和肚皮鬆弛，大量塗抹按摩油、保養品，產後積極做核心肌群運動和腹直肌訓練，期望能改善鬆弛狀況。陳璟毅醫師表示，運動能夠讓肌肉變結實、脂肪細胞縮小，但無法改變肚皮鬆垮的困擾，而侵入式的拉皮手術確實可以看到效果，但工程浩大、術後傷口大，還容易留下明顯疤痕，因此非侵入式的電波拉提越來越受歡迎。

而電波拉提的原理是透過電磁波產生熱能，使組織收縮、重組，刺激膠原蛋白增生，讓老化的肌膚恢復緊實感，隨著電波儀器持續改良創新，近年來就診諮詢的女性已比以往增加三成。