【最新】台灣總統大選首場電視政見會18日登場　蔡韓宋正面交鋒

最後更新時間：2018-12-18 21:11

初次發稿時間：2018-12-18 19:15

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）萬眾矚目的2020總統大選首場電視政見發表會今（18）日晚間7時在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見。

根據中選會規劃，每場、每位候選人發表政見時間皆為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪時間10分鐘。至於發表政見的順序，則在發表會前抽籤決定。今晚順序依序為國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜、總統蔡英文。

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，國民黨總統候選人韓國瑜（前）抵達會場時，做出加油打氣的姿勢。（圖／中央社）

國民黨候選人韓國瑜表示，民進黨執政後堅決廢除特偵組，他絕對相信在蔡總統的領導下，很多人都在貪污。因此若當選一定成立特偵組，也呼籲用一樣標準檢視他跟執政團隊，若貪污被抓不得假釋，在監獄一天只能吃一頓飯。

韓國瑜表示，沒有清廉效率政府，納稅拚經濟都是空的，貪官污吏充斥整個政府，還有肥貓，這像一個政府嗎。若他當選，一定立刻成立特偵組，並針對這段時間大家懷疑的案件展開調查，例如為什麼前瞻計畫要8800億元、風力發電要2兆元，高雄市負債3300億元，全國第一。

韓國瑜在第三階段時表示，政治人物有兩大神聖目標，分別是辦好教育、關心弱勢，這是神聖的工作，也是對選民最重要的承諾。他指出，希望大家能夠睜亮眼睛，了解台灣處境，周邊國家已經沒有一個看得起台灣，台灣一定要打開門，全力迎接世界接軌、培養下一代，只要不貪污，錢一定夠用。

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場 ，親民黨總統候選人宋楚瑜（前）微笑揮手，向現場等 候的媒體致意。（圖／中央社）

親民黨總統候選人宋楚瑜表示，若他成為中華民國總統，未來這四年要做五件事情，分別是「國家利益放前面，政黨放兩邊」、「網羅各黨派人才組成大聯合政府」、「任命立法院能同意的人擔任行政院長」、「尊重民意及立法院，當選每年一定到立法院國情報告」、「處理好兩岸關係」。

針對12月21日將在高雄舉行的挺韓、罷韓大遊行，宋楚瑜表示，集會遊行法是人民的權利，但誠懇呼籲民進黨、國民黨雙方自我克制，因為台灣的選舉不曾流過血，也是台灣的光榮傳統，不要讓有心人透過煽動製造混亂

宋楚瑜還指出，我們需要能夠解決問題的領導人，團隊也要有紀律，不能胡搞瞎搞，並有經驗整合，強調他自己有這個履歷表，操盤過民主發展，並領導過省府團隊。

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，總統蔡英文（前）面帶微笑出席。（圖／中央社）

蔡總統表示，擔任國家的領導人，必須要有一定的條件，如果背棄對選民的承諾，天馬行空地開政策支票，沒有帶領國家的能力，這絕對不是要選擇的總統候選人。

蔡總統指出，一個好的國家元首，還要具備幾個要件。第一個必須有堅定改革的意志力，要能夠沈得住氣，能夠忍受攻擊，例如她做到軍公教年改；總統也需要在變局中去創造機遇，例如美中的貿易戰影響全球經濟，但台灣反而成為四小龍第一名。

她表示，總統還要有治國的能力，她因應少子化、高齡化的社會，做了許多事，財政還是平衡，比前一個政府好太多。最重要的是總統要有抗壓的能力，中國拿觀光客當作工具來威脅，她沒有低頭；而且她把觀光的客源拓廣了，今年有1111萬人次的觀光客，創歷史新高，而且客源來自歐、美、日、韓、新南向，大陸客已經從44%降到24%。

她表示，總統也要有正義感，她為青年做社會住宅、向原住民道歉、對威權時代的轉型正義都著墨很深。

依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視政見發表會應舉辦4場，其中總統候選人3場、副總統候選人1場。其他兩場總統候選人電視政見會時間分別為25日下午2時由中視轉播、27日晚間7時由台視轉播。

另外，副總統候選人電視政見會20日晚間7時由公視轉播。

影片來源：華視直播頻道YouTube頻道