藝文人口創新高 文化局推動城市新美學與大博物館時代

新北市長侯友宜今(18)日， 率市府團隊各局處首長向市民進行施政一週年報告，侯市長表示， 新美學不是只有公共藝術的設置，是城市整體的規劃， 不斷在各地看到新的亮點。如，點亮府中商圈、 林家花園與青春山海線都是新美學的一種應用， 美學必須根植於文化底蘊，這些底蘊才是讓我們發展更好， 與國際接軌，成為一個健康快樂活躍的城市。

對於社會關切特專三一案，市府期待盡量朝親民的方向， 規劃做為親子、科技娛樂等空間使用。侯市長表示， 市府多次赴中央拜會溝通，經過這一年開過無數次會議， 在與文化部的溝通過程中，感受到鄭部長的誠意， 雙方在上一次見面已敲定方向，達成共識。 目前文化部將盡速完成公共建設計畫送行政院核定。

新北市文化局即將於109年改制滿20週年， 加速推動新北市的美學運動，迎接大博物館時代來臨。 文化局長蔡佳芬表示，108年文化局所屬博物館及圖書館入館即將 達成2,616萬人次，創下歷史新高， 代表市民對新北市藝文設施與文化服務的接納度與肯定。

綜觀年度文化重要施政成果，包括：優化國定古蹟， 特別是最近推出的光雕林本源園邸，創下林園入園單日人數新高， 成功點亮新北夜經濟。同時還有，古蹟活化、修復再利用， 像是板橋放送所、斬龍山遺址文化公園、新北考古公園， 及淡水日本警官宿舍的重新開放。

再造歷史的部分，淡水古蹟博物館重現歷史場域，結合科技， 複製淡水清法戰役史詩場景等大型史詩劇， 同時推出五大展館的展覽內容，應用AR、VR互動體驗， 並與淡水輕軌合作發行套票，成功吸引民眾的關注，入館人次單月由 17.7萬人增加至30萬人，成長70%，為在地創造2.2億元 文化與觀光商機。

新北市擴大文化生活圈加強城市合作，在108年更加活躍，包括： 圖資共享，北北基桃圖書館一證通用，市民只要有一張借書證， 一次可借75本書，近2千萬圖書任您選。109年將推動與臺北市 、基隆市的街頭藝人證照考證整合， 街頭藝人只要拿到新北市的證照就可以到臺北市與基隆市表演， 增加演出機會。

蔡佳芬局長表示，2020年是文化局改制20週年， 文化局施政的二大主軸，包含城市新美學與開啟大博物館時代， 呼應侯市長提出的2030六大願景工程， 也就是一個城市的美學是具有文化底蘊， 而文化的元素就是找出在地的DNA，也透過環境的整頓與美化， 讓生活處處充滿藝術，提升400萬市民生活品質。