左起：統一投信游麗美執行副總、期交所許虞哲董事長等貴賓合影(圖片由臺灣期貨交易所提供) 左起：統一投信游麗美執行副總、期交所許虞哲董事長等貴賓合影(圖片由臺灣期貨交易所提供)

臺灣期貨交易所（期交所）與臺灣證券交易所（證交所） 旗下子公司臺灣指數公司（臺指公司）於今日（108年12月18 日）上午九點三十分假臺北101大樓1樓資訊展示中心共同舉行「 臺灣股市期權策略系列指數發表會」，正式發表首波三檔指數─「 臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報 酬指數」及「智慧投資多因子30市場中立指數」， 由金管會張傳章副主委、期交所許虞哲董事長、 證交所暨臺指公司許璋瑤董事長及規劃推出相關商品之永豐投信林弘 立董事長、 統一投信游麗美副總及富邦證券吳仁傑副總等發行人代表共同進行指 數合作啟動儀式，並邀請證券業、期貨業、 投信投顧業等公會及重要發行人等貴賓蒞臨與會，場面熱烈， 活動圓滿完成。

證交所暨臺指公司董事長許璋瑤表示， 由於發行人反應希望有臺指期或臺指選擇權所編製的指數發行商品， 證交所及子公司臺指公司一起與期交所展開三方合作，發展「 臺灣股市期權策略系列指數」， 結合國際機構法人常見交易策略與股票、期權與指數等元件， 首波成果完成編製三種指數，包括「臺股期貨指數」、「 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」及「智慧中立指數」， 推動國內ETF或ETN等金融商品連結之標的指數由股票、 債券走向期權等多元資產類別；未來仍將視市場發展， 設計編製更多指數，期望能為市場參與者創造更大價值與效益， 並接軌國際趨勢。同時欣見發行業者支持，目前已獲得永豐投信、 統一投信及富邦證券等發行人有意採用這三檔指數並規劃發行指數基 金、ETF及ETN等金融商品， 未來可望讓投資人有更多樣化投資選項。

期交所董事長許虞哲表示，此次與證交所、 臺指公司共同推出股市期權策略系列指數， 協助各類指數金融商品發展，加速實現臺灣金融創新， 也開創指數化投資新格局，與國際先進市場接軌。期交所臺股期貨（ TX）及臺指選擇權（TXO）具高度流動性及熟悉度， 此次優先推出三檔指數就是以期交所旗艦商品─臺股期貨（TX） 編製「臺股期貨指數」， 及以臺股期貨或臺指選擇權結合現貨操作策略編製的「 智慧中立指數」及「掩護性臺指買權指數」等跨市場指數， 為國內金融圈首創。此外， 策略指數可提供期現貨市場參與者更多樣化投資、交易或避險商機， 為臺灣金融市場增添動能， 同時金融商品發行人追蹤複製標的策略指數時， 也將運用期現貨相關商品，使二市場互動更加緊密， 增益期現貨市場流動性，促進臺灣金融市場共榮發展。

金管會副主委張傳章表示，感謝期交所、 證交所及臺灣指數公司攜手努力，首次將期現貨市場主力商品結合， 編製「臺灣股市期權策略系列指數」，滿足投信、 證券等業者指數應用需求，實現金融創新、 促進金融投資商品多元化，挹注臺灣金融市場新動能， 並達成服務實質經濟的願景， 金管會未來也將持續推動各項金融政策， 協助擴大各項金融產業規模，為臺灣金融市場帶來正向循環。

近年來隨著指數化投資快速成長， 尋求多元投資策略也成為投資人與發行人共同的目標。「 臺灣股市期權策略系列指數」 代表國內指數化投資已擴展至可依市場需求結合期現貨商品與交易策 略編製指數，滿足投資人可發展更彈性的資產配置策略， 實踐金融創新，並可供ETF、ETN、 權證或店頭市場結構型商品發行人運用，以滿足市場需求， 促進金融投資商品多元化。