愛滋病可用藥控制 醫：任意停藥易產生抗藥性 且增加諸多疾病風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）曾被稱為「世紀黑死病」的愛滋病，如今已成為可用藥控制的慢性病，且不會傳染給他人，但醫師提醒，如果任意停藥或不規律用藥，不僅會增加病毒量也會產生抗藥性。

台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會針對全台520名18至40歲且有性經驗的民眾進行「國人愛滋認知調查」網路問卷，今（18）日公布調查結果，高達88%民眾自認了解愛滋病，但實際上僅0.2%具有完整正確認知，更有近70%不知道愛滋病有藥物可預防。

調查結果顯示，高達80%民眾對於愛滋感染途徑有錯誤觀念，誤以為肛交、陰道交、口交感染愛滋病毒風險都一樣高，甚至有多達30%受訪者認為與愛滋感染者共用餐具是感染愛滋病毒的途徑之一。

另外，有58%受訪者認為感染者壽命較短，2成民眾認為容易引發各種併發症，更有近70%不知道愛滋病有藥物可預防。。

台灣愛滋病護理學會理事長莊苹表示，愛滋病毒主要有3大傳染途徑，包括性行為、血液傳染、母子垂直感染等，其中口交感染愛滋的機率比感染性病來得低；而接觸愛滋感染者的排泄物、一起共餐、聊天、親吻都不會造成感染。

台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，目前愛滋病已可透過藥物獲得良好的控制，如同罹患慢性病般，服藥的副作用低，感染者一天只要吃1顆藥就能將病毒量控制到檢測不到，連發生性行為也不會傳染給他人。

洪健清補充說明，隨醫學進步，預防愛滋病毒就像避孕一樣，有事前、事後藥可服用，預防效果高達90%以上，藥物可抑制病毒在體內複製，但他強調，不可任意停藥，一旦中斷服藥可能造成抗藥性，甚至造成體內發炎反應，提高腎臟和心血管的疾病發生率。

洪健清也提醒，凡是有性行為者至少要做1次篩檢，有無套性行為者建議1年篩檢一次，若有感染風險行為者則建議3個月至6個月篩檢一次。