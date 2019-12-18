瑞穗春天 壹月平日限定第二晚免費

挾著蘇花改將於2020年1月初全線通車，以及秋冬旅遊補助延長至2020年1月底等利多，瑞穗春天國際觀光酒店推出「壹月平日限定 第二晚免費」一泊二食住房專案，凡於2020年1月平日(週一至週四)入住指定房型三天兩夜，享第二晚免費，等同於買一晚送一晚，專案包含兩日的早/晚餐，每日限量間數欲購從速！

瑞穗春天國際觀光酒店為慶賀國人期盼已久的蘇花改工程通車，於2020農曆年前推出下殺優惠，於2020年1月1日至2020年1月31日期間(農曆春節1月24日至1月28日不適用)，平日週一至週四入住三天兩夜，城堡溫馨家庭房(四人房)優惠價NT$25,800+10%，下殺將近3.2折；入住城堡精緻客房(雙人房)優惠價NT$14,800+10%，下殺近乎2.3折！住宿費用還可申請交通部觀光局秋冬旅遊補助，三天兩夜的第一晚可再折NT$1,000！普天同慶的好康絕對不能錯過，想來花蓮後山呼吸純淨空氣又不想遇到春節期間的旅遊人潮，就搶先一步於壹月來瑞穗春天國際觀光酒店享溫泉、遊莊園。

瑞穗溫泉是特有的「黃金湯」，泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。瑞穗春天國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至全客房及金色水樂園戶外「黃金溫泉區」。在這寒意襲人的冬日時刻，沉浸溫熱暖心的「黃金湯」洗禮，感受通體舒暢的幸福。

除了瑞穗馳名的黃金湯外，瑞穗春天國際觀光酒店為了打造奢華頂級服務，在開幕之初就引進了國際知名Spa品牌悅榕集團(Banyan Tree)旗下悅椿Spa(Angsana Spa)，也是目前全台唯一的服務據點，讓消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝。悅椿Spa使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身心靈，房客還可享60分鐘以上Spa療程8.5折優惠。