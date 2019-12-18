太魯閣晶英酒店 邀旅人回家投票度假

2020年1月總統立委選舉將至，太魯閣晶英酒店特別推出『回家投票度假之旅』住房優惠，邀請宜蘭﹑花蓮與台東地區之旅客，於投票期間至太魯閣度假，可享每房每晚1,000元折扣優惠，歡迎鄉親們返鄉投票之餘，暫時忘卻選情，走入靜謐山林，與家人在峽谷裡享受團圓之樂！

即日起至2020年1月9日，凡戶籍設於宜蘭、花蓮、台東之旅客，於1月10日(五)至1月13日(一)期間入住，透過官網線上訂房系統，預訂季節性住房專案，憑本人身份證明文件入住，每房每晚可折抵1,000元，每人於活動期間限享有一次優惠。邀請旅人投票後，暫時拋開對選情的關注，帶著家人走訪太魯閣，度過三天二夜悠閒假期，擁抱遼闊的峽谷景緻，吸吐自由清新的空氣，飯店鄰近許多知名步道景點，旅人亦可選擇參加半日遊行程，由飯店專車接送，探索各景點。『太魯閣牌樓』為象徵進入中橫公路的指標建築，同時也是太魯閣國家公園的東區的入口，是到訪太魯閣必訪景點；獲選台灣十景之一的『清水斷崖』，是整條蘇花公路最美的路段，可欣賞幾近九十度角的斷崖絕景；『砂卡礑步道』獲得『米其林綠色指南台灣篇』的星級加持，亦成為國內外遊客喜愛走訪的步道，步道原名神秘谷，沿途可欣賞峻秀峽谷、湛藍清澈的溪水與茂密的叢林生態，漫步谷內，聽著潺潺溪水聲，感受涼爽清風拂面而來。半日遊每人500元，全程有飯店導覽員隨同，介紹太魯閣歷史與景點特色。

『尋旅．一泊二食專案』，雙人成行，平日每人3,899元起，優惠限官網訂房，專案內容包含山嵐客房住宿一晚、自助式早餐、中式合菜或自助式晚餐，免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施。