在遊戲、閱讀與表演中體驗母語新生活 傳承文化

為了創造大家在日常生活中使用母語的機會，國立新竹生活美學館在充滿聖誕氣息的歲末時分，在12月14、15日在新竹市北大公園青少年館旁綠地舉辦為期兩天適合親子參與的「母語新生活」推廣活動，引領大家走入母語生活情境，體現多元文化價值。

活動以「生活母語」為主題，包含閩南語、客語、原住民語、新住民語，首日上午邀請朗朗小書房進行母語繪本朗讀分享，透過蔡明灑老師生動有趣的繪本朗讀解說與親子共讀陪伴，另外還有生活市集，讓民眾在日常情境中體驗生活母語﹔遊戲闖關則包含台語與客語，讓母語從趣味中學習﹔而真雲林閣掌中劇團、漢霖民俗說唱藝術團、金客樂集、官賀民歌、以及新世紀文化藝術團、安地斯樂團、A.F.A.C.E菲律賓藝術團等豐富的演出，使民眾在表演中學習母語﹔新住民繪本展示則可體驗異國文化及語言，添增母語在生活中的多樣性與豐富度。

活動中並頒發新住民繪本培力獲獎作品，獲獎學員來自法國、印尼、緬甸、越南、馬來西亞、菲律賓、中國等，述說著她們飄洋過海移居臺灣，從陌生到突破語言、文化的差異，迎接新生活過程，到認同臺灣這塊土地也是她們的家，透過母語繪本傳遞對家鄉的思念，誠摯感人，也再次讓民眾感受到母語所代表的文化傳承與族群認同的重要性。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)