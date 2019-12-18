遭爆內鬼盜賣iPhone零件？！ 鴻海：已請有關單位偵辦

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）媒體報導鴻海集團有內鬼盜賣蘋果（Apple）iPhone零件牟利，鴻海今(18)日發布聲明表示，已啟動內部稽查程序，同時報請有關單位進行偵辦，一旦查明屬實，公司絕不寬貸。

鏡週刊引述爆料者台商Ｘ先生指出，他的團隊與富士康鄭州廠中國籍幹部合作2年多，以低價買進原本應銷毀的iPhone零組件瑕疵品，經加工後，再以原廠名義轉賣。據稱Ｘ先生與中國幹部鬧翻後，向蘋果總裁庫克檢舉富士康有人「損害蘋果利益」，驚動美國蘋果公司展開調查。

對此，鉅亨網引述鴻海創辦人郭台銘受訪時強調，鴻海生產規模大，百萬員工當中難免會有 1、2 位發生不合理的事情，一切會依法辦理。他也強調，自己不再經營鴻海，這是經營者要負的責任。

鴻海18日下午也針對鏡週刊的報導(【富士康有內鬼】檢舉900億蘋果零件遭盜賣 大盤商指內鬼是富士康高層) 發布聲明指出:



一. 鴻海一向依循嚴謹的公司政策，不對任何有關客戶或其產品線的傳言、臆測，任意發表評論。 二. 本公司一直遵循誠信經營守則，亦要求所有員工務須恪守職場道德與相關規範，故無論週刊內容是否屬實，公司都願以最嚴謹的態度面對與查察，因此本公司不但已啟動內部稽查程序，並亦同時報請有關單位進行偵查辦理，一旦查明屬實，公司絕不寬貸。

中央社引述鴻海表示，有關週刊報導集團新聞，查證過程僅以電話、電郵文字片段訊息，即要求在2小時內限時回應，公司基於實事求是，第一時間已啟動查核標準作業程序。但在尚無明確結論情況下，實難配合媒體截稿時程說明。