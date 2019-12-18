台灣總統大選電視辯論29日下午登場　韓宋蔡依序發言

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統大選電視辯論確認於29日下午2時在公視舉辦，預計於下午4點半結束，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，四報一社擔任媒體提問人。

今（18）日上午公視邀集總統候選人3陣營代表、有意舉辦電視辯論的電視媒體（包含三立、民視、中天、TVBS）以及四報一社（蘋果日報、自由時報、聯合報、中國時報及中央社）開會協商，最後決議於12月29日下午2時在公視舉行，預計下午4點半結束。

整場電視辯論會預計長達2小時，將由公視新聞部製作人兼節目「有話好說」主持人陳信聰擔任主持人。公視、四報一社以及三立、民視、中天、TVBS共同主辦，並由公視製播，且同步供訊給所有廣電以及網路媒體，全程手語服務。

當天辯論會將分為4階段，第一階段為3名總統候選人申論時間，每名候選人各有8分鐘時間，總長度共24分鐘；第二階段是媒體提問，由四報一社提問5個題目，總統候選人回答時間為2分30秒，總長度共41分鐘；第三階段交互詰問，提問人時間為1分鐘，而答題人各有2分鐘時間回答，總長度共45分鐘；最後是結論。

而總統候選人發言順序經由抽籤決定，依序為國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜、總統蔡英文。