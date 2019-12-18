台灣育齡婦女每5人中有1人缺鐵　醫：孕婦缺鐵會造成胎兒生長遲緩

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）孕媽咪營養充足是寶寶健康成長的重要關鍵，尤其鐵是製造母體及胎兒血紅素的重要元素，但依據國民健康署調查顯示，國內育齡婦女每5人就有1人貧血。醫師提醒，若未能於懷孕期間儲備足夠的鐵，可能造成寶寶生長發展遲緩。

女性進入青春期後至更年期前，每月皆會有經血的流失，為出現貧血的高風險族群，貧血症狀包含容易感到疲勞、嗜睡、頭暈、體能衰退、臉色蒼白等，其中最常見的類型即為缺鐵性貧血。

依據國健署104-107年「國民營養健康狀況變遷調查」結果，我國15-49歲育齡婦女貧血的比率為18.6%，幾乎是每5人就有1人貧血。

國健署表示，進入懷孕階段，孕媽咪會因生理變化而增加血液量，再加上分娩時的大量出血及哺育母乳導致的鐵質耗損，此時母體對鐵的需求量將會不斷增加。

若懷孕期間鐵缺乏可能導致胎兒早產、低出生體重，且新生兒出生4個月內所需的鐵質主要來自孕期母體的提供，若未能於懷孕期間儲備足夠的鐵，可能造成寶寶生長發展遲緩。

為能傳輸重要的營養素幫助寶寶健康發育，國健署呼籲有懷孕計畫的婦女孕前就應該適量攝取富含鐵質的食物，如海產、肝臟、紅色肉類，以及深色蔬菜等，用餐中或餐後食用富含維生素C的新鮮當季水果，可促進鐵吸收，並且避免用餐喝茶，以免影響鐵質吸收，務必將身體調整至良好健康狀態，以孕育健康的下一代。