【台灣2020大選】政黨票號次抽籤　19政黨完整名單

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）第10屆不分區立委選舉政黨號次抽籤結果今天(18日)揭曉，19個政黨中，民進黨抽中14號，國民黨抽中9號，親民黨抽中3號，時代力量6號，綠黨12號，台灣民眾黨則是15號。

中央選舉委員會今舉行「第10屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤」，中央社引述中選會主任委員李進勇表示，申請的政黨資格經過中選會委員會議審定，最後由審定合格的19個政黨舉行公開號次抽籤，副主委陳朝建擔任監察人員。

19個政黨代表依照申請日期先後順序抽籤，抽籤號次結果依序為：

1號 合一行動聯盟

2號 中華統一促進黨

3號 親民黨

4號 安定力量

5號 台灣基進

6號 時代力量

7號 新黨

8號 喜樂島聯盟

9號 國民黨

10號 一邊一國行動黨

11號 勞動黨

12號 綠黨

13號 宗教聯盟

14號 民進黨

15號 台灣民眾黨

16號 台灣維新

17號 台澎黨

18號 國會政黨聯盟

19號 台灣團結聯盟

2020年大選113席立委總席次，不分區占了34席，政黨票得票比率達5%以上政黨，可參與分配這34席。

中選會日前表示，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉的部分，共有19個政黨，提出217位候選人名單，經中選會審定後，符合規定者有216人。

民進黨今天由副秘書長林飛帆代表抽籤，國民黨由立法院黨團總召曾銘宗代表，時代力量由不分區立委候選人邱顯智代表抽籤，親民黨則由祕書長李鴻鈞代表。

綠黨由不分區排名第一的鄧惠文代表抽籤；新黨由不分區立委候選人陳麗玲代表抽籤，國會政黨聯盟由黨主席悟覺妙天代表抽籤；台灣維新黨由召集人蘇煥智代表抽籤。