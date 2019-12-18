臺灣股市期權策略系列指數發表會　推動臺灣金融市場生態體系共榮發展

左起統一投信游麗美執行副總、期貨商公會糜以雍理事長、期交所黃炳鈞總經理、期交所許虞哲董事長、金管會張傳章副主委、證交所暨臺指公司許璋瑤董事... 左起統一投信游麗美執行副總、期貨商公會糜以雍理事長、期交所黃炳鈞總經理、期交所許虞哲董事長、金管會張傳章副主委、證交所暨臺指公司許璋瑤董事長、證交所簡立忠總經理、證券商公會賀鳴珩理事長、永豐投信林弘立董事長、富邦證券吳仁傑資深副總、投信投顧公會黃良瑞秘書長、臺灣指數公司王台傑總經理

臺灣期貨交易所（期交所）與臺灣證券交易所（證交所） 旗下子公司臺灣指數公司（臺指公司）18日 （三）舉行 「臺灣股市期權策略系列指數發表會」， 正式發表首波三檔即時指數─「臺股期貨指數」、「 發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」及「 智慧投資多因子30市場中立指數」。金融監督管理委員會張傳章副主任委員、期交所許虞哲董事長、 證交所暨臺指公司許璋瑤董事長、 證券公會賀鳴珩理事長與期貨公會糜以雍理事長蒞臨致詞，與會專家談臺灣指數化投資市場未來發展意義及影響。

「臺股期貨指數」將能協助投資人衡量持續持有近月臺股期貨契約（ 臺指期）之長期績效，也可簡易複製發行量加權報酬指數績效， 其設計係參考臺指期契約各月份未平倉量結構， 運用期貨到期轉倉方法進行編製， 以近月臺指期契約最後交易日前五天， 以等權重方式逐日分批轉倉至次近月臺指期契約， 維持多頭部位延續性，將長期持有多頭部位之投資績效指標化。 適合對市場走勢有樂觀預期之投資人以為應用， 並可提供業者發行指數金融商品，如ETF、ETN、指數權證等。

「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」設計源自於「 掩護性買權（Covered Call）策略」，係持有「發行量加權股價指數（加權指數）」 成分股組合複製標的指數績效，再賣出加權指數之買權， 藉由收取權利金，期能降低股市下檔風險， 惟應注意此策略在股市上漲時，可能無法實現短期超高額上漲報酬， 僅能收取權利金。

「智慧中立指數」設計源自於「市場中立（Market Neutral）策略」，以持有「智慧投資多因子30指數」 現貨成分股多頭部位，收取現金股利再投資，並賣出避險比例之「 臺股期貨指數」。長期而言， 期能達到不受市場多空影響並追求相對穩定之投資績效， 適合追求波動度與報酬表現皆相對平穩之投資人。其中「 智慧中立指數」主要核心元件─「智慧投資多因子30指數」， 係利用財務指標、股價動能與市值篩選，再結合低波動、 價值及品質等建置多因子股票投資組合， 具有報酬相對穩定且殖利率優於大盤等特性。

「臺灣股市期權策略系列指數」 不僅將機構法人或對沖基金策略績效指標化，更透過指數將期貨、 選擇權現貨化，目前已有投信、 證券商等多家業者有意願追蹤首波三檔指數，發行金融商品， 期未來能增益股票、期貨市場流動性，同時擴展指數化投資新應用。