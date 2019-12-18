台灣中央氣象局地震分級新制　預定109年元旦實施

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 前天12月16日晚間，台灣民眾應該都接收到國家級地震警報。中央氣象局發出中型有感地震即時警報指出，當天晚上7時26分左右，東北地區發生中型地震。

稍後地震報告報導指出，當晚7時25分發生規模5.0地震，震央在宜蘭縣南澳鄉，震源深度49公里。最大震度宜蘭4級、三級地區有台北、花蓮與新竹。

交通部中央氣象局今(18)日發布新聞稿表示，現行地震震度分8級，其中5級（強震）及6級（烈震）的級距區間較寬，不利區分災情差別。

氣象局預定從明年109年1月1日起實施新制地震分級。以強化地震震度在地震救災與應變作業上的實用性。

氣象局研訂的新制地震分級，從原本的8級細分為10級。該局參考美、日相關作業與國內學者研究結果，將震度5級、6級分別細分為5弱與5強、6弱與6強，並修改5級（含）以上地震震度分級之演算程序，使地震震度與災害發生有更高之關聯性。

氣象局指出，每當台灣發生有感地震，該局發布地震報告中各地震度資訊，往往為國內救災、應變之重要參考依據。

隨科技進步，新建置之地震儀在量測的時間解析度增加，使得儀器更敏銳，加上氣象局布建之地震站愈來愈密集。原有作業使用之地震震度分級演算程序，易在小規模地震時，解析到有高震度，而發布高震度地震報告，但其實此高震度僅出現在局部地區，且維持時間很短暫，一般不致造成災害。

該局表示，新制地震震度分級，預定於109年1月1日起實施(詳見下表)。中央社引述氣象地震測報中心主任陳國昌說，新的分級中:

5弱地震

在人的感受上，大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動；屋內情形，部分未固定物品傾倒掉落，少數傢俱可能移動或翻倒，少數門窗可能變形，部分牆壁產生裂痕；屋外情形方面，部分建築物牆磚剝落，部分山區可能發生落石，少數地區電力、自來水、瓦斯或通訊可能中斷。

5強地震

5強在人的感受上，幾乎所有人會感到驚嚇恐慌，難以走動；屋內情形，大量未固定物品傾倒掉落，傢俱移動或翻倒，部分門窗變形，部分牆壁產生裂痕，極少數耐震較差房屋可能損壞或崩塌；屋外情形，部分建築物牆磚剝落，部分山區發生落石，鬆軟土層可能出現噴砂噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，少數耐震較差磚牆可能損壞或崩塌。

6弱地震

在人的感受上，搖晃劇烈以致站立困難；屋內情形，大量傢俱大幅移動或翻倒，門窗扭曲變形，部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌；屋外情形，部分地面出現裂痕，部分山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴砂噴泥現象，部分地區電力、自來水，瓦斯或通訊中斷。

6強地震

在人的感受上，搖晃劇烈以致無法站立；屋內情形，大量傢俱大幅移動或翻倒，門窗扭曲變形，部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌，耐震能力較強的房屋也可能受損；屋外情形，部分地面出現裂痕，山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴砂噴泥現象，可能大範圍地區電力、自來水，瓦斯或通訊中斷。

陳國昌也說，以過去震度達7級的九二一地震為例，如果按照新的分級，應屬於6弱等級；去年(2018年) 2月6日地震有不少地區為7級震度，但依新的計算方式，僅花蓮地區為震度7級。

陳國昌表示，過去的計算方式跟新分級的計算方式有所不同，無法完全等同。

氣象局特別提醒，台灣位於地震帶上，地震尚無有效方法預測，民眾應於平日落實防震整備、提升防震意識，以減少震災威脅與生命財產損失。