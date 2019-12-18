北富銀攜手富邦慈善基金會響應ESG 耶誕傳愛助弱勢學童與顱顏患童

台北富邦銀行全力響應ESG(環境、社會責任、公司治理)， 除了發揮金融影響力積極投入綠色金融業務，也動員全台127家分 行的力量，邀請客戶在耶誕感恩月一起做公益，即日起至12/27 ，民眾至分行樂捐100~2000元就能幫助偏鄉的弱勢孩童就學 及先天的顱顏患童就醫，還可獲得限量暖心小禮。12/21北富銀 城東e家人分行攜手富邦慈善基金會， 特別為顏面損傷或燒燙傷的孩子舉行耶誕趴，以生動有趣的活動， 為孩子們構築美好的耶誕回憶；12/24平安夜當天由員林分行結 合中彰地區在地特色商家舉行歐風耶誕市集， 要給客戶一個難忘的耶誕驚喜！

北富銀表示，ESG是全球企業具體促進人類福祉的趨勢， 北富銀從金融業務至客戶服務皆持續實踐ESG價值， 透過活動攜手社區關懷社會弱勢，集結眾人之力以讓社會更美好。 今年隨著耶誕腳步接近，北富銀全台分行大玩創意， 除了打造分行濃濃的耶誕氣氛，更邀請民眾參與愛心樂捐，凡至全台 127家分行捐100元可獲得全球唯一的限量咪醬J客耶誕卡， 將暖心祝福寄予捐助孩童；捐500元可獲得由蒙恩聽障烘焙坊製作 的限量公益雪球餅乾，在樂捐的同時也支持聽障朋友就業圓夢； 至指定12家分行捐2,000元以上可獲得紙藝大師陳文泰的限量 訂製聖誕紙藝燈座，立體紙雕襯著如月光般柔和的燈光， 展現耶誕節的平和與喜樂。此活動所有善款， 預計捐給富邦慈善基金會「用愛心做朋友」 助學專案及羅慧夫顱顏基金會「請助我好好長大」專案， 小小善舉就能為偏鄉弱勢孩童、先天顱顏患童帶來大大溫暖。

此外，北富銀亦將於12/21與富邦慈善基金會一同邀請財團法人 陽光社會福利基金會孩童，免費參加城東e家人分行舉辦的「小富翁 FUN玩理財 e家人暖愛耶誕趴」活動。 他們是一群先天顏面損傷或後天燒燙傷的孩子， 平常較少有機會至銀行，此次北富銀特別選在耶誕前夕， 讓這群孩子們至分行角色扮演，化身行員體驗銀行的日常運作， 也安排生活理財互動教學、耶誕繪本故事時間、耶誕DIY手作， 並備有應景的耶誕點心與耶誕驚喜包禮物， 要讓孩子們提早感受耶誕的溫馨與樂趣。

不僅如此，為感謝客戶的支持，北富銀12/24擴大舉辦耶誕派對 。有別以往，今年在平安夜當天，由員林分行領軍， 整合中彰地區的特色飲品輕食、手作商家與在地蔬果小農， 共同打造近年來非常風行的歐風耶誕市集，民眾只要帶著手機，使用 Line Pay綁定北富銀帳戶或信用卡，就能於市集中秒付消費。 歡迎有興趣的民眾一起共襄盛舉， 與北富銀共度愛與趣味交織的耶誕節。