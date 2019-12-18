週刊：巴西大使與外交官妻10年地下情　代外交部貸款資助開店

何建功（圖片翻攝自駐巴西代表處網站） 何建功（圖片翻攝自駐巴西代表處網站）

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）媒體報導，駐巴西代表何建功挨告，提告的陳姓外交官引用其妻在電子郵件及LINE對話裡向他坦承的內容，才讓整起事件曝了光。

鏡週刊18日報導，陳姓外交官婚後2年，懷疑妻子與何建功有曖昧，進一步調查後發現，何建功在2008年擔任外交部禮賓司（現更名為禮賓處）副司長任內，就已認識自己的太太，她當時負責供應外交部茶點，後來更在申辦護照時發現，其妻婚前在何建功駐葡萄牙時，二年內高達八次赴當地旅遊，讓他懷疑太太不僅婚前就和有家室的何發展超友誼關係，即使婚後仍藕斷絲連。

在陳姓外交官追問之下，其妻坦誠赴葡萄牙是與何會合，更說她這一生最美好的歲月就在首都里斯本，兩人在葡多次出遊吃喝玩樂非常開心。

陳姓外交官不滿何竟與妻子大搞地下情，為此與妻不斷爭吵，甚至打算離婚，日前還一狀告上台北地院，指控何建功侵犯他的配偶權，要求何賠償200萬元，更附上妻子向他坦承是何建功小三等對話。

而陳妻自曝婚外情的內容中，還有何建功向外交部及銀行借錢，至少資助她400萬元投資開拉麵店及咖啡店，出手大方。陳妻向陳姓外交官提到，何建功從2012年起就長期資助她和前男友所生女兒的生活教育費，一度還按月給他台幣4萬5養家，認為他「有情有義」。

事件曝光後，面對媒體詢問，陳姓外交官表示不願意多表示意見，全案已進入司法程序，一切尊重司法調查。但陳妻卻反駁訴狀內容，表示自己並非何建功的小三，雙方沒發生過性關係，也沒有金錢往來，全部都是子虛烏有。

外交部今對此回應，表示本案涉及私德問題，目前正進一步了解查證中。另外，本案已進入司法程序，外交部會尊重司法審理，對本案沒有評論。