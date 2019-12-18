【警報響起】台灣上週逾9萬人就醫　流感疫情最快本周進入流行期

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疾管署統計，類流感上週就診者突破9萬人次，逼近流行警戒，且上週新增45例流感併發重症，以感染A型H1N1為多。

中央社引述疾管署副署長羅一鈞昨(17)日說，台灣流感疫情最快本週進入流行期，民眾應注意個人衛生。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍，昨下午在疫情週報表示，依監測資料，國內上週（12月8日至12月14日）門急診類流感就診達9萬2475人次，較前一週提升21.2%，明顯上升，且以北部和中部上升為主。

資料顯示，急診類流感就診病例百分比為11.1%，接近但仍低於流行閾值11.5%，顯示流感疫情目前還未進入流行期。

疾管署新聞稿指出，流感併發重症病例數也上升，上週新增45例，以感染A型H1N1為多。近4週社區流行病毒型別以A型H1N1為主，佔85.7%。

此外近期北半球溫帶地區國家流感活動度呈上升趨勢，其中日本、韓國、加拿大及美國已高於基準值或流行閾值，中國大部分省分已進入流行期，香港及歐洲則仍處低水平。

羅一鈞表示，目前監測，流行的病毒以A型H1N1為主，與日本、韓國流行的病毒株相符。民眾若有施打流感疫苗，可獲得充足保護力，出遊也不用擔心。

羅一鈞表示，上週流感疫情升溫明顯，可能與日前有冷氣團有關，但因近日天氣回暖，雖評估最快本週會進入流感流行期，但因暖冬，疫情攀升不致太快，高峰應仍會落在農曆春節前後。

公費流感疫苗接種開打至12月15日，全國接種數達208萬劑，比去年同期增加2成，「打氣」踴躍，在幼兒和老人族群增加明顯。

羅一鈞表示，國內類流感上升，民眾留意自身健康狀況，如有類流感症狀，應配戴口罩就醫，並落實生病在家休息等措施；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，為避免病毒傳播，要儘可能保持1公尺以上距離(編按: 呃~~疾管署新聞稿也是這麼說的，所以戴口罩很重要，或許交談時可以不用距離那麼遠?!)。