【台灣2020大選】「白狼」張安樂之子旅行社遭搜索　媳婦王姝茵等13人遭約談

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）統促黨總裁「白狼」張安樂兒子張瑋，所經營的華夏大地旅行社，涉嫌非法協助中國人士來台。檢警昨(17)日搜索約談。檢察官複訊後，諭令張瑋妻子王姝茵，以新台幣25萬元交保。張安樂作證後請回。

張安樂晚間應訊前在台北地檢署外表示，「我兒子開旅行社，帶大陸客人來台灣消費，有錯嗎？台灣人要繁榮台灣經濟，有錯嗎？」

中央社引述張安樂說，因為選舉到了找張瑋開刀，現在台灣觀光旅遊業已經夠慘，希望當局放他們一條生路，事情就到此為止，台灣觀光業已經活不下去了。

綜合聯合報與中央社報導，陪同張安樂前往的前立委謝啟大表示，距離選舉不到 1個月，卻有特定媒體以頭版頭下標題，指白狼之子涉嫌暗渡中國官員來台與黑道接觸，這違反選罷法104條意圖使人不當選罪，因此會向檢方提告該媒體總編輯、撰稿記者、刑事警察局長等人違反選罷法。

謝啟大表示，刑事警察局長，明知所指控之事為2年前之謠傳，至今未經查證，竟於距選舉不到25日，大肆搜索統促黨不分區候選人張安樂之子張瑋經營之旅行社，晚間並由檢察官傳訊候選人張安樂，意圖讓統促黨及張安樂畏懼而無法正常進行選舉活動。

全案起於刑事局兩個多月前報請北檢指揮偵辦，懷疑由洪姓退休記者經營的人頭協會勾結30家旅行社，由人頭協會提供不實邀請函，幫助逾5000名中國人士以「短期專業交流」名義來台，名單包括中國統戰官員。

北檢11日發動第一波搜索約談，洪姓退休記者與3名旅行社負責人，各以25萬元交保，洪男另被限制出境。

檢警過濾相關事證，懷疑華夏大地等6家旅行社涉嫌，協助近2000名中國人士非法來台，17日針對華夏大地等6家旅行社實施搜索，約談張瑋妻子王姝茵等13人到案，由於張瑋人在國外，將擇日約談。

檢察官複訊後，以王姝茵涉犯兩岸人民關係條例諭令交保，其餘被告分獲交保或限制住居等處分。