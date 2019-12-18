美國防授權法通過 要求台灣大選後提中國干預報告

繼眾院後，美國參院今天也通過2020年國防授權法。法案要求國家情報總監在台灣大選後45天內提交報告，說明中國干預或破壞台灣選舉的行動，以及美國為阻止這些行動的努力。

在美國聯邦眾議院11日全會通過2020財政年度國防授權法（NDAA Act 2020）後，美國聯邦參議院全院會議今天以86票贊成、8票反對，表決通過這項法案。這項法案將送白宮，經美國總統川普簽署後正式生效。川普日前曾推文表示，只要收到法案就會立即簽署。

國防授權法法案要求美國國家情報總監在2020年台灣大選後45天內，應向國會相關委員會針對中國干預或破壞選舉而進行的行動、以及美國為阻止此類行動所做的努力提交報告。

報告內容應描述美國情報機構如何努力協調技術與物質，支援台灣辨認、遏止與打擊中國的影響行動，以及協助台灣增進能力，以遏止外部勢力損害自由公平選舉。報告也須評估中國行動的程度與細節，提供支持對象清單，並說明每個受支持單位的作用，確認中國的策略、技術與程序。

法案也要求美國國防部長在法案頒布180天內，必須向國會軍委會提交報告。內容包括成立高階、跨部會美台工作小組，以協調因應新興網路安全議題的可行性；討論美國國防部與台灣進行網路安全活動的現行與未來計畫；美台就網路安全建立、執行或實施協議所遇到的障礙討論等。

在台灣關係法審查方面，國會意見要求國防部長與國務卿應檢討中國政府或中國共產黨採取包括軍事、經濟、訊息、數位、外交或任何其他形式脅迫，以影響台灣人民安全或社會及經濟體系、兩岸軍事平衡，以及台灣未來應繼續以和平方式決定的預期。

國會意見指出，美國應支持台灣透過美國的對外軍售、直接商業銷售與產業合作獲取國防項目與服務，重點在反艦、海防、反裝甲、空防、海軍防禦與靈活指揮與控制能力，支持台灣不對稱防衛戰略的彈性指揮與控制能力。

法案也對美國國防部長提出建議，包括應推動加強台灣安全交流政策；與台灣進行實戰訓練與軍事演習；確保台灣足夠自我防衛能力；強調符合台灣不對稱防衛作戰能力。在台灣旅行法基礎下，進行美台高階國防官員交流，擴大在人道主義救援與救災方面合作。此外，國防部長應繼續美國軍艦在台海的定期過境，並鼓勵盟國和夥伴仿效。