秘訣大公開！ 貿協新南向市場不藏私分享會23日登場

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）對外貿易發展協會為協助台廠開拓新南向市場，將於12月23日上午辦理「搶探先機 掌握南向崛起商機—『臺灣形象展』廠商經驗分享會」，邀請知名參展廠商分享進軍新南向市場的獨門實戰經驗與行銷策略。

本次分享會主題囊括主題囊括智慧城市、農業科技、食品生活、健康醫療等多元產業面，包括經緯航太、督洋生技、康揚等業界巨擘，以及中華經濟研究院、安永聯合會計師事務所都將派出重量級講者，帶來第一手市場觀察，活動全程免費。

外貿協會標識，貿協自2017年至今已在印尼、印度、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓舉辦14場「臺灣形象展」，累計逼近30萬人次參觀，超過2,300家次業者共襄盛舉，同時廣獲國內外媒體大篇幅報導，成功在當地塑造臺灣優質形象。

2020年外貿協會將繼續發揮團體戰攻勢，在印尼、印度、越南、馬來西亞、泰國辦理「臺灣形象展」，帶領臺灣廠商深入新南向市場。

東協、印度近年經濟成長速度驚人，對基礎建設、智慧科技、民生用品需求急速擴增，尤其在貿易戰局勢不明的情況下，成為全球企業競逐的新藍海。根據OECD研究，未來3年東協十國平均經濟成長5.2%，印度更將達7.3%，顯示東協及印度是全球經濟成長關鍵，更是我國廠商插旗海外的新熱點