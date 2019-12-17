  1. 首頁
  2. 新住民

秘訣大公開！ 貿協新南向市場不藏私分享會23日登場

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/17 20:50
示意圖（圖/ pixabay）

示意圖（圖/ pixabay）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）對外貿易發展協會為協助台廠開拓新南向市場，將於12月23日上午辦理「搶探先機 掌握南向崛起商機—『臺灣形象展』廠商經驗分享會」，邀請知名參展廠商分享進軍新南向市場的獨門實戰經驗與行銷策略。

本次分享會主題囊括主題囊括智慧城市、農業科技、食品生活、健康醫療等多元產業面，包括經緯航太、督洋生技、康揚等業界巨擘，以及中華經濟研究院、安永聯合會計師事務所都將派出重量級講者，帶來第一手市場觀察，活動全程免費。

外貿協會標識，貿協自2017年至今已在印尼、印度、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓舉辦14場「臺灣形象展」，累計逼近30萬人次參觀，超過2,300家次業者共襄盛舉，同時廣獲國內外媒體大篇幅報導，成功在當地塑造臺灣優質形象。

2020年外貿協會將繼續發揮團體戰攻勢，在印尼、印度、越南、馬來西亞、泰國辦理「臺灣形象展」，帶領臺灣廠商深入新南向市場。

東協、印度近年經濟成長速度驚人，對基礎建設、智慧科技、民生用品需求急速擴增，尤其在貿易戰局勢不明的情況下，成為全球企業競逐的新藍海。根據OECD研究，未來3年東協十國平均經濟成長5.2%，印度更將達7.3%，顯示東協及印度是全球經濟成長關鍵，更是我國廠商插旗海外的新熱點
對外貿易發展協會
新南向

相關新聞

國際移民節新住民親子共讀好書 慰藉思鄉情
國際移民節新住民親子共讀好書 慰藉思鄉情
2019/12/16 15:24
大馬媒體人訪台 為台灣、馬來西亞架起南向商貿的橋梁
大馬媒體人訪台 為台灣、馬來西亞架起南向商貿的橋梁
2019/12/16 14:25
2020台灣燈會設新住民燈區 主燈「融漪」超有愛
2020台灣燈會設新住民燈區 主燈「融漪」超有愛
2019/12/12 14:48
冷鏈系統客製化服務 隱藏版台灣之光輸出東南亞
冷鏈系統客製化服務 隱藏版台灣之光輸出東南亞
2019/12/12 11:30
透過照片聽見泰國清邁女性心聲 北藝大生獲教育部優勝獎
透過照片聽見泰國清邁女性心聲 北藝大生獲教育部優勝獎
2019/12/10 17:05