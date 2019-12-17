【台灣2020大選】「反滲透法」草案綠營拚31日三讀 藍營批: 只是選舉操作

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院程序委員會今(17)日排定31日院會議程，將「反滲透法」草案等4案，排入討論事項，民進黨團力拚31日完成三讀。

綜合自由與新頭殼報導，立法院將自本(12)月18日起至30日停開院會與委員會，由於本會期法定休會日期為12月31日，民進黨團有望在31日召開院會，力拼《反滲透法》三讀。

今中午立法院召開程序委員會排定本月31日的院會議程。民進黨團提案，將「反滲透法」草案、營業秘密法部分條文修正草案、刑法第251條及第313條條文修正草案、國立大學校院校務基金設置條例第5條及第7條條文修正草案共4案，列為31日院會的討論事項。

全案進行處理時，由於在場有立委表示異議，因此進行表決；表決結果，贊成9人、反對2人，仍通過民進黨團提案。

不過《中時》17日引述國民黨團總召曾銘宗受訪表示，「反滲透法」只是選舉操作，月底三讀時，國民黨一定有因應策略。

中央社報導，民進黨立法院黨團，11月25日曾召開記者會，公布「反滲透法」草案的12條條文內容。

為了避免外力干預台灣選舉，「反滲透法」草案明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金；也不得以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行集會、遊行，違者可處1年以上7年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

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《聯合》報導，國民黨團12月10日舉行「反滲透法」草案公聽會，與會學者就指出，「反滲透法」缺乏行政機關意見，立法程序又未經委員會詳細討論，這樣急就章的立法將來恐施行困難；而且條文中對於「境外敵對勢力」、「滲透來源」等名詞定義不清，對社會大眾更會造成寒蟬效應。

報導引述政大法律系副教授廖元豪表示，這種情況下，凡受到中共監督管理的組織，都能被認定是滲透來源。廖元豪反問，在中國哪家工廠不受中共監督管理？按此標準，鴻海創辦人郭台銘與中國有經貿往來，是否也成了「反滲透法」認定下的滲透來源？

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