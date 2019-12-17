趁早存骨本！外食、久坐、熬夜恐造成骨鬆和關節退化提早報到

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）據統計發現，超過9成的國人鈣質攝取不足，退化性關節炎及骨質疏鬆發生的年齡正逐年下降。營養師呼籲40歲是關鍵時刻，日常保養觀念應盡早建立，才能有助於延緩骨質流失及關節退化等症狀發生。

顏敏恆營養師表示，現代人外食頻率高，享受美味卻營養不均。根據國民營養調查顯示，約有81%至97%以上的國人鈣質攝取不足，而男、女性的平均攝取量，僅達建議量的50%至70%，鈣質攝取明顯過低，國人骨質流失的狀況也開始提早發生。

另一個與骨質健康相關的就是關節軟骨，關節一但開始退化就是不可逆的！現代人生活壓力大，熬夜睡眠不足，工作久坐造成肌力降低，關節退化的情形也開始趨年輕化。走樓梯出現無力感，手拿重物變得比較吃力，這些都是骨質與關節發生狀況的前兆。

顏敏恆營養師進一步說明，骨質疏鬆與關節退化對於生活的影響不容小覷，當骨質逐漸流失又缺乏鈣質攝取時，遇到較嚴重的跌倒或撞擊時，骨折的風險將大幅提升，而骨質的復原依部位不同，可能就是漫長的幾個月甚至1年不等。

而關節軟骨的退化與日常生活更息息相關，上班通勤的爬樓梯、彎腰放列印紙、長時間打電腦，這些動作都會使用到關節，一旦關節開始退化，上述的這些動作就會開始出現僵硬、無力感，嚴重時可能發生腫脹、甚至疼痛不適，行動力也因此受到限制。

顏敏恆營養師提醒，適度運動可使關節周圍的肌力強壯，避免關節僵硬，並維持關節活動度。補充含有維生素D的食物，像是深海魚類，如鮭魚、鮪魚，並搭配鈣質含量高的食物，如豆腐、豆干、小魚乾以及最容易取得的奶類；

關節保養則可選擇從有添加葡萄糖胺的營養品中攝取，營養師提醒葡萄糖胺的每日建議攝取量需達1200毫克，才能緩解身體環節疼痛不適的症狀。