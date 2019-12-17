臺灣中醫素質高 貿協助中醫藥業者拓新南向印尼商機

由經濟部國際貿易局委託外貿協會所辦理之「2019年臺灣生技中醫藥赴印尼拓銷團」，日前前往印尼首都雅加達及第二大城泗水拓銷，協助臺灣生技中醫藥業者與印尼廠商進行交流及洽談合作商機，總共促成143場洽談並帶來後續商機289萬美元。

本團團員計有良濟堂生技、顧安、明通化學、華昌製藥、勸奉堂製藥、茂妍生技、國科生技及Reliance Medical Group等8家中醫藥業者。藉由辦理洽談會及與參訪當地相關公協會進行交流的方式，將臺灣的生技中醫藥產業優勢，介紹給雅加達及泗水的業者。

駐泗水臺北經濟貿易辦事處林鼎翔處長表示：泗水當地有一百多萬的華人，而整個印尼則有近1,200萬華人，除了當地華人有長期使用中藥習慣外，印尼人長久以來也都高度依賴草藥養生。由於臺灣的中藥廠已結合生技藥廠進行製程的嚴密品質控管，因此更受到全球華人及有使用中藥習慣民眾的高度歡迎。

臺灣中醫已和現代醫學接軌，1996年中醫納入健保之後，所蒐集的大數據，讓臺灣擁有全球唯一的中藥資料庫，可以作為傳統醫學科學化及臨床研究的基礎。此外，臺灣對於科學中藥及中藥製劑的規範，從產地、重金屬及農藥等都有高標準的GAP規範，受過國際業界的高度肯定。另臺灣中醫師素質高，其中不乏博、碩士生或是執業多年的西醫師，結合西醫的豐富經驗，都是其他國家所無法比擬的。

本次拓銷團與印尼當地草藥及傳統醫學業者洽談合作，將臺灣的中醫藥成功推廣至印尼，未來也將持續藉由海外推廣活動，繼續深耕南向市場，提高臺灣生技中藥業在各國的形象與知名度，開發合作商機。

新聞轉載自新住民全球新聞網