台灣之光！環島觀光列車絕美車票　獲德國紅點設計獎殊榮

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）南台科大視覺傳達設計系團隊「川鳩行旅」設計台灣觀光列車車票，獲得德國紅點設計獎殊榮，透過設計行銷絕美台灣。

獲得 2019 紅點設計獎的南台科大視覺傳達設計系團隊「川鳩行旅」，以台灣特有山川及鳥類為主題，為「觀光列車環島之星」設計24款優雅細膩的車票、觀光車票系列收藏本、行李牌等。

川鳩行旅表示，觀光產業常被視為推廣地方的重要工具，他們透過台灣觀光列車的在地性，將台灣豐富的在地之美，透過團隊設計創造出台灣新印象的觀光主題車票。



車票牌（圖/川鳩行旅臉書）

此外，「川鳩行旅」賦予車票背面新意，以「開啟一趟新的旅程」的含意，預先將車票放入行李吊牌，一同交付給乘客，取代原先信封的形式，目的是讓乘客能夠在取票的接觸點，感受到即將邁入一趟新旅程意象。團隊強調，「車票不再只是一張乘車證明，而是充滿情感面的觀光車票。」

其中，台灣在地山脈主題的車票可見五大山脈、火山彙及小型山脈，主要展現8座山脈在地發展以及地質的多樣化；至於台灣特有種鳥類則從27種類中精選8種特有鳥類躍上車票，並勾勒出牠們的專屬習性以及生活的樣態。

目前車票在德國紅點博物館展出中，但並沒有提供販售，若對該團隊有興趣，請前往臉書查詢。



車票以台灣山川為題（圖/川鳩行旅臉書）



台灣特有鳥類「飛」上車票成主角（圖/川鳩行旅臉書）



台灣21條主要河川中細選8條重要溪流（圖/川鳩行旅臉書）



觀光車票系列收藏本（圖/川鳩行旅臉書）



觀光車票收藏本可以珍藏回憶（圖/川鳩行旅臉書）