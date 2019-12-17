誠品行旅2020跨年倒數推出【迷樂跨年夜】

以城市裡的後花園為主場，向過去一年美麗揮別，在人文與摩登交融的都會一隅，亮麗迎接璀璨新年。eslite hotel誠品行旅將在今年的年終倒數時刻，結合餐飲與住房共同推出「迷樂跨年夜」，首推2F In Between之間餐廳的「迷樂光跨年倒數派對」，於跨年當晚10點至次日凌晨1點為旅人帶來一場充滿視、聽、味覺的奢華饗宴，入場票價每人2,300元，特別邀請國際間派對指定超人氣Live Band「Parallax」，帶來強勁時尚的音樂FUN送，並提供煙燻鮭魚、黑胡椒骰子牛、椒麻豆乳雞塊等無國界開胃酒食與精選酒款無限暢飲，以絕佳的寬廣視野伴隨101煙花及迷醉樂音，華麗迎接2020跨年倒數時刻！除此之外同場於晚餐時段將獻上「迷夜光半自助式饗宴」，每人2,300元+10%，除享主菜爐烤肋眼牛排(5oz)或焗烤1/2波士頓活龍蝦二選一外，還可盡情暢享澎派開胃的異國風味冷盤、熱食及手工甜點，滿足時髦饕客的味蕾需求，與至親好友飽足盡興，讓熱情延續至午夜時分！位於1F的 The Chapter Café則於當晚推出「夜迷人晚間套餐」，每人1,080元+10%起，可以親切價位品嚐到鮮蝦黃菇菌松露燉飯、碳烤BBQ豬肋排或美國肋眼牛排等主菜，讓文青旅人或小資族可輕鬆相約三五好友同聚，自在享用主廚設計的精緻佳餚，感受窗外自然景觀與星光點綴的溫馨夜晚。

住房專案方面，凡於跨年夜當晚入住即可免費享用Mini Bar，還能獨享豪華獨立室外陽台，親身感受台北101煙火的聲光震撼，住宿行政套房以上再加贈特選紅酒一瓶，為煙花燦爛的精采瞬間乾杯慶祝！

在邁入年度尾聲的12/31晚間22點起至次日凌晨1點，In Between之間餐廳將熱力全開推出「迷樂光跨年倒數派對」，入場票價每人2,300元，現場提供各式繽紛澎派開胃小點，包含煙燻鮭魚酪梨沙拉、雞肉田園沙拉、小方叉燒酥、義式酥炸飯球、黑胡椒骰子牛、椒麻豆乳雞肉塊、重乳酪蛋糕等多樣跨界風味美食，還有特選紅白酒、啤酒及非酒精飲品無限暢飲，並特別邀請到國際間知名派對指定樂團「Parallax」炒熱整場氣氛，曾受邀至杜拜、日本、星馬等地擔綱主場演出的Parallax，將以強勁厚實的派對音樂實力，為旅人帶來一場精彩絕倫的跨年倒數盛宴！「迷樂光跨年倒數派對」邀請各地旅人相聚同歡，微醺在101煙花絢麗的美麗時空，跟隨樂音舞動搖擺，為2019畫下精彩句點，為2020曙光燦爛迎接！

擁有通透全幅落地窗展現無敵都市夜景的2F In Between之間餐廳，以獨特的弧形空間將視野完美延伸，充滿人情溫度的紅磚砌牆與園區歷史古蹟遙相呼應，融合傳統與摩登的設計，形成信義區裡最具人文時尚感的場域。跨年晚間6-9點推出「迷夜光半自助式饗宴」，每人2,300元+10%，以深受美食老饕喜愛的經典主菜二選一「爐烤肋眼牛排5oz」或「焗烤1/2波士頓龍蝦」，搭配主廚悉心設計的精緻冷盤、熱食、湯品及甜點，為緊接而來的跨年倒數華麗佈局。除了主菜之外，半自助式菜色內容包含由煙燻鮭魚、義大利進口帕瑪火腿及義式臘腸、泰式涼拌青木瓜、蕃茄乳酪起司盤、義式碳烤時蔬及田園沙拉所組成的6道豪華精選冷盤，將挑動旅人蠢蠢欲動的味覺靈魂，再以輕甜順口的田園蔬菜湯及香濃南瓜湯緩緩迎接熱食的亮麗登場；集結人氣必備的跨界熱食，可品嚐得到清蒸檸檬魚、蒜香青花椰、爐烤洋芋千層、日式照燒雞、肉醬千層麵、維吉尼亞火腿佐鳳梨醬共6道異國風味料理；最後以芒果奶酪、檸檬塔、蒙布朗、覆盆子巧克力等手工製作的細緻甜點及季節鮮果，滿足甜食控的另一個胃，為跨年夜晚的最後倒數歡興蘊釀。

走入12月31日的入夜時分，以豐盛雅致的晚間饗宴為接下來的午夜狂歡暖場。位於1F的The Chapter Café，以大片落地窗迎進松山文創園區的綠地與夜色，並以溫潤紅磚與在地攝影家作品建築出獨有的人文情調，特別於跨年當晚6-9點獻上「夜迷人晚間套餐」，每人1,080元+10%起，以親切的價格讓喜愛文青風格的旅人與小資族輕鬆享用美食佳餚。開胃前菜包含節慶必備的「碳烤鮭魚田園沙拉」及以歐陸式白醬焗烤帶有濃郁香氣的「焗烤菠菜蘑菇大生蠔」揭開美麗夜晚，暖胃湯品「牛肝菌卡布奇諾濃湯」口感滑順氣味宜人，亦可選擇以法式手法燉煮溫潤舒心的「精燉牛肉清湯」；主菜則提供採用厚切溫體豬經四小時低溫烘烤的吮指美味「碳烤BBQ豬肋排」、選用歐洲進口黃菇菌及珍貴松露燉煮，帶有馥郁蕈香的「鮮蝦黃菇菌松露燉飯」、肉質鮮美緊實彈牙的「香煎深海比目魚佐檸檬奶油醬」及牛肉食客必點的「碳烤美國肋眼牛排」供選擇，餐後甜點以帶有幸福餘韻的人氣首選「黑森林蛋糕」作甜蜜完結，伴隨窗外美景享受跨年夜晚的歡慶氛圍。

2020年跨年夜誠品行旅特別推出「迷夜光跨年住房專案」，具人文溫度與時尚設計的雅致空間及獨立室外陽台，可飽覽台北101與信義區都會風景，將黑夜裡的寬廣無際及絢麗煙花盡收眼底，每處角落都可從容地遙望城市中最美麗的天際線，12月31日當晚入住即可免費享用房內Mini Bar，住宿行政套房以上再加贈特選紅酒一瓶，邀請旅人在一年之末與親愛的人共渡，完美覽盡台北101及都市煙花精采時刻，留下最深刻美好的印記！