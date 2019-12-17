光廊Light Café草莓浪漫來襲　粉紅魔力《粉莓甜心˙雙人午茶饗宴》

總讓人少女心噴發的草莓又來了！美麗信花園酒店二樓池畔餐廳-光廊Light Café坐擁池畔美景，搭配戀愛滋味破表的粉莓下午茶，絕對是午後浪漫或與閨蜜歡聚的滿分好所在！

光廊Light Café草莓浪漫來襲，於12月15日(日)起至1月31日(五)，推出季節限定《粉莓甜心˙雙人午茶饗宴》每套NT$880+10%；雙人享用的三層式華麗碟盤組，內含8款甜點、3款鹹點及水果，再配上現泡或現沖飲品二杯，是嘉賓午後放鬆自我、愜意享受生活的最美搭配。美麗信點心主廚特製三款鹹點有【草莓乳酪鮮蝦】、【黃金鴨肝草莓球】、【草莓乳酪三明治】；八款甜點：【草莓達克瓦茲】、【草莓卡茲起士】、【幸福草莓塔】、【草莓泡芙】、【草莓生乳捲】、【草莓慕斯杯】、【草莓脆脆】及【草莓巧克力】，最後以小巧【魔術綜合水果方塊】結尾；多款創意草莓鹹甜滋味，歡迎喜愛酸甜口感的午茶同好們用心品嘗。

美麗信九宮格點心坊以精緻內斂的甜點享譽同業，此次推出季節限定的《粉莓甜心˙雙人午茶饗宴》，道道都吃得到細膩巧思，滿足草莓控的多重慾望與味蕾。

鹹點：

【草莓乳酪鮮蝦】外層蛋皮包裹起士、草莓及莓果果醬，搭配上層的鮮蝦一同入口，多層次滋味全部融合在一起，原來草莓鹹點也能這麼開胃！

【黃金鴨肝草莓球】將新鮮草莓加糖風乾成蜜餞後，再以奢華的匈牙利鴨肝來包覆成球狀，表面淋上香濃比利時巧克力並灑上草梅果乾，最後以高貴典雅的黃金包裝來呈現這道由鴨肝結合草莓的酸鹹好滋味。

【草莓乳酪三明治】平易近人的三明治加上草莓的酸，剛好解了奶油乳酪的膩，是款大人小孩都喜愛的季節限定三明治。

甜點：

【草莓達克瓦茲】法國百年甜點，由高級進口杏仁粉製作，口感近似馬卡龍但又不會太甜膩，外酥內軟充滿天然杏仁香氣，外層包裹手工熬煮的新鮮草莓醬，草莓香融入口中好幸福呀！

【草莓卡茲起士】 內餡結合了主廚自製的草莓蜜餞及日本濃郁生乳酪，滿口都是幸福味；一口咬下，除了軟綿滑順又帶點酸溜滋味，還有新鮮草莓及杏桃，多層次口感令人回味無窮。

【幸福草莓塔】香濃的卡士達醬搭配酸甜的草莓及酥鬆的塔皮，讓人彷彿提早迎來美麗的春天；微酸微甜的濃郁韻味交織在口中，有著成熟的幸福滋味。

【草莓泡芙】酥香爽脆的泡芙，搭上冰涼不甜膩的卡士達醬，還有新鮮草莓的加持，整體口感層次豐富好吃。

【草莓生乳捲】入口即化的北海道鮮奶油，造就輕柔爽口的幸福感；新鮮草莓融合綿密蛋糕，是款實在又最受好評的草莓控首選。

【草莓慕斯杯】綿軟慕斯搭配Q彈草莓糖稀，再點綴上多顆草莓，口感嫩滑層次分明，輕咬一口，草莓香在口中擴散，細細品味這就是幸福的味道。

【草莓脆脆】以堅果搭配白巧克力及草莓果泥包覆，再以夏威夷豆及開心果點綴，甜蜜蜜滋味猶如初戀般回味無窮，是款少女心會大噴發的絕妙甜點。

【草莓巧克力】比利時45%巧克力沾裹新鮮草莓，主廚用最簡單的甜食攻陷嘉賓味蕾。

草莓浪漫來襲，歡迎嘉賓至光廊Light Café體驗粉紅魔力《粉莓甜心˙雙人午茶饗宴》，季節限定只到1月31日止；訂位專線：(02)7702-8800分機2328。