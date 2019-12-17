耶誕打卡新景點！王朝大酒店推北歐裝置藝術風

今年耶誕打卡又有新景點！為迎接耶誕節的到來，台北王朝大酒店今年推出「耶誕裝置藝術」主題，打造北歐童趣耶誕風。包括酒店大門口的四米二高「北歐禮物耶誕樹」、室內兩米五高的「北歐童話薑餅屋」，以及飯店內隨處可見、以純手工打造的木質裝飾，可愛又有趣的北歐風格，今年IG打卡絕對不能錯過。

台北王朝大酒店今年的主座耶誕樹，設計概念為裝飾藝術，運用純手工打造的木箱進行層層堆疊以及透過燈光投射出色彩多變的光影，每一層木箱上擺放著繽紛禮物盒，還有耶誕小鹿及耶誕小熊座落其中，遠看彷彿一座大型的童趣禮物盒，也吸引許多顧客打卡拍照，為今年耶誕打卡的亮點之一。

除此之外，今年由新任烘焙坊主廚張程翔領軍，帶領團隊製作兩米五高的「北歐童話薑餅屋」，由五百多片薑餅磚製成的薑餅屋，上頭以雪白糖霜及小熊軟糖裝飾，整座薑餅屋散發淡淡的薑餅香味，讓人忍不住想咬一口！

如果現場拍照拍得不過癮，還能買回家繼續拍！SUNNY CAFE今年同步販售多款應景耶誕商品，包括源自義大利的超人氣麵包「潘妮朵妮」，其運用大量果乾與奶油製成，出爐時散發濃郁的果香及奶香，每份售價280元。另外，現場還有忠於原味的德國耶誕麵包「史多倫」、入口即化的「新月餅乾」及應景的「耶誕水果蛋糕」、「耶誕樹檊蛋糕」、「小型薑餅屋」和「薑餅人餅乾」等眾多耶誕商品，無論是玩交換禮物或是買來贈送親友，都是慶祝耶誕節的第一首選。

台北王朝大酒店也將於耶誕夜12/24當日舉辦報佳音活動，由星星國新生命小組的教會小朋友報佳音，小朋友年齡從幼稚園到國小六年級，天真可愛的模樣將是今年耶誕夜溫馨、美麗的畫面之一。