台北喜來登大廳酒吧【醺饗歲末】　12/31迎接璀璨新年

迎接冬令最美歲末時光，台北喜來登大飯店今年以「耶誕禮讚」為主題，於大廳區為來自世界各地的旅人悉心打造禮物造型耶誕樹。融合熱情紅色與高雅白色的各式禮盒，滿載著為家人好友親手準備禮物時的深摯祝福，由禮盒層層堆疊而成的繽紛亮麗耶誕樹，更讓人滿心期待拆禮物時的雀躍驚喜！

今年大廳耶誕樹結合喜來登全新品牌形象，以「喜來登．世界在此匯聚(Sheraton, Where the World Comes Together)」嶄新呈現品牌新定位，光彩絢影中透出的LOGO圖騰，魅力展現自信風采！12月期間拍照公開分享至個人Instagram並標註「#xmasinsheraton」與「#sheratongrandtaipei」，前五名獲得最多愛心的賓客，即有機會入住台北喜來登大飯店或享用飯店各式豐富美饌。

時鐘悄悄轉動，年末倒數時刻即將來臨！陪伴旅人愜意放鬆的大廳酒吧於12月31日(二) 10:00PM至12:00AM推出【醺饗歲末】跨年餐飲活動，每位2,020+10%元，各式精選推薦的紅酒、白酒、台灣金牌生啤酒及無酒精飲品等無限暢飲外，更精心獻上大廳酒吧人氣佐飲餐點無限享用！

餐點包含主廚特選帶皮馬鈴薯的「松露薯條」，表面炸至金黃酥脆、內層綿密鬆軟，點綴頂級松露醬，獨特誘人香氣引人食慾！甫上桌香氣四溢的「川味椒麻雞翅」，薄脆外皮下的肉質軟嫩多汁，椒麻韻味令人一口接著一口，感受吮指回味的美妙滋味！最後由專人送上擁有全世界第五悠久歷史的頂級法國DELAMOTTE香檳乙杯，優雅花朵與柑橘果香氣息曼妙交織細緻氣泡口感，微醺滋味挑逗迷人夜晚。一同與摯友在熱鬧歡騰中舉杯致2019年，迎向璀璨耀眼2020 年！