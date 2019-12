台北喜來登大廳酒吧【醺饗歲末】　12/31迎接璀璨新年

迎接冬令最美歲末時光,台北喜來登大飯店今年以「耶誕禮讚」為主題,於大廳區為來自世界各地的旅人悉心打造禮物造型耶誕樹。融合熱情紅色與高雅白色的各式禮盒,滿載著為家人好友親手準備禮物時的深摯祝福,由禮盒層層堆疊而成的繽紛亮麗耶誕樹,更讓人滿心期待拆禮物時的雀躍驚喜!

今年大廳耶誕樹結合喜來登全新品牌形象,以「喜來登.世界在此匯聚(Sheraton, Where the World Comes Together)」嶄新呈現品牌新定位,光彩絢影中透出的LOGO圖騰,魅力展現自信風采!12月期間拍照公開分享至個人Instagram並標註「#xmasinsheraton」與「#sheratongrandtaipei」,前五名獲得最多愛心的賓客,即有機會入住台北喜來登大飯店或享用飯店各式豐富美饌。

時鐘悄悄轉動,年末倒數時刻即將來臨!陪伴旅人愜意放鬆的大廳酒吧於12月31日(二) 10:00PM至12:00AM推出【醺饗歲末】跨年餐飲活動,每位2,020+10%元,各式精選推薦的紅酒、白酒、台灣金牌生啤酒及無酒精飲品等無限暢飲外,更精心獻上大廳酒吧人氣佐飲餐點無限享用!

餐點包含主廚特選帶皮馬鈴薯的「松露薯條」,表面炸至金黃酥脆、內層綿密鬆軟,點綴頂級松露醬,獨特誘人香氣引人食慾!甫上桌香氣四溢的「川味椒麻雞翅」,薄脆外皮下的肉質軟嫩多汁,椒麻韻味令人一口接著一口,感受吮指回味的美妙滋味!最後由專人送上擁有全世界第五悠久歷史的頂級法國DELAMOTTE香檳乙杯,優雅花朵與柑橘果香氣息曼妙交織細緻氣泡口感,微醺滋味挑逗迷人夜晚。一同與摯友在熱鬧歡騰中舉杯致2019年,迎向璀璨耀眼2020 年!