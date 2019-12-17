台灣屏東縣爆發禽流感　撲殺逾1萬隻黑羽土雞

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）屏東縣鹽埔鄉1處黑羽土雞場爆發禽流感，屏東縣動物防疫所緊急撲殺16,310隻黑羽土雞，並對案例場周圍半徑3公里內養禽場進行一次全面性採樣檢測，以及加強對此區域禽場周邊進行消毒。

動植物防疫檢疫局（防檢局）表示，12日接到屏東縣鹽埔鄉1處黑羽土雞場的業者通報有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，並採樣檢體送驗，15日接獲家畜衛生試驗所通知，屏東縣鹽埔鄉該養雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感。

屏東縣動物防疫所隨即執行該禽場16,310隻（6週齡）禽隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局表示，H5N5亞型高病原禽流感可能的來源為現階段存在台灣的H5N2病毒與野鳥攜帶HXN5病毒發生重組，但也無法完全排除由野鳥攜帶而來，為防範病毒重組或擴散，屏東縣動物防疫所將對案例場周圍半徑3公里內養禽場進行一次全面性採樣檢測，並加強對此區域禽場周邊進行消毒。

防檢局呼籲，近來日夜溫差大易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制措施，以避免家禽疾病的發生。

此外，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並依照防疫人員指導為必要處置措施。