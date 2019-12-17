吃貨網紅注意！台灣福灣巧克力好時尚　旅英設計師詹朴奇幻妝點

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）好看也好吃！台灣電商龍頭PChome聯手屏東福灣巧克力及旅英設計師詹朴（ApuJan）跨界合作，將義大利不同地域幻化為創作靈感，推出三款主題風味巧克力挑戰吃貨味蕾，自即日起至31日止購買可享有優惠。

網路家庭（8044-tw）旗下PChome 對外宣告雙12跨界合作新亮點，邀請今年於「亞洲50最佳餐廳」授予「亞洲最佳甜點師」的義大利籍甜點師 Fabrizio Fiorani 提出靈感發想，攜手世界金牌「福灣巧克力」與國際時裝品牌「APUJAN」，獨家開賣三款令人驚豔的聯名款巧克力－「羅馬假期」「阿瑪菲海岸」、「杜林經典」，再創電商引領味覺新浪潮，並祭出百萬商品感恩回饋價。



聯名巧克力（圖/BIOS）

網路家庭執行長蔡凱文表示，Tree to Bar 巧克力是一股正在全球蔓延發燒的飲食風潮，強調巧克力從產地到餐桌的完美旅程；這三款聯名巧克力是 PChome 繼雙11推出的泰菜品牌「baan」即食火鍋後，再次與星級主廚聯名合作的旗艦計畫所誕生的完美作品。

限定版本巧克力透過 APUJAN 的包裝設計與視覺形象，將奇幻敘事手法融入三種故事主題。聯名包裝上處處可看見 APUJAN 服裝上的圖騰和緹花。

詹朴表示，在三款單片包裝上選用 APUJAN 經典顏色藍、黑、白，結合恐龍骨骸、星星、鑰匙與服裝上的固定圖騰條紋緹花等元素，並採用緹花布料重覆單元的構想，可將同款單片巧克力包裝拼接成連續圖形。



同款單片巧克力包裝拼接成連續圖形（圖/BIOS）

詹朴說明，不管服裝設計或包裝設計，都是一種訊息傳遞的方式，透過多元的設計合作不僅豐富品牌體驗，亦能更完整地傳遞主題故事或是合作品牌的過去、現在與未來。

「福灣巧克力」甫於11月舉辦的「2019世界巧克力大賽」橫掃各項大獎，其中「台灣一號屏東黑巧克力 62%」更一舉摘下「全球最佳黑巧克力」的桂冠，引發來自全球的專業評審及國際媒體高度注目。

創辦人許華仁也在摘金後，分享此次跨界合作心情，他說，其實創作者都有類似的特質，比如都有些童心未泯，試圖在自己的專業領域裡保持初衷、有所堅持，也對於各種可能性都躍躍欲試。用代表生命、熱情、勇氣的巧克力傳遞這次的合作再完美不過。

為響應PChome 雙12年終犒賞活動，即日起至31日止，在PChome24h購物購買福灣 x APUJAN 聯名巧克力禮盒，限量首賣新台幣＄1212元（原價＄1280元）。



聯名巧克力（圖/BIOS）



聯名巧克力（圖/BIOS）