【更新】台北市長選舉無效案二審敗訴 丁守中: 「台灣民主還在掙扎」

去年參選台北市長的吳萼洋(左) , 今天也到場關心丁守中(右), 中為幫丁守中加油的民眾 (中央社) 去年參選台北市長的吳萼洋(左) , 今天也到場關心丁守中(右), 中為幫丁守中加油的民眾 (中央社)

更新時間: 2019-12-17 13:55

首次發稿: 2019-12-17 11:51

台北市長選舉無效案 丁守中二審敗訴定讞

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）去年（2018)九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲，提起選舉無效訴訟。丁守中一審敗訴，經上訴，二審台灣高等法院今(17)日宣判，駁回上訴，全案定讞。

丁守中於選後委由律師向台北地方法院具狀，以中央選舉委員會、台北市選委會為被告，依公職人員選舉罷免法規定提起選舉無效訴訟。選舉無效訴訟採二審終結，判贏判輸都定讞，不得上訴。

台灣高等法院民事庭發言人陶亞琴召開記者會說明判決理由。高院表示，丁守中所指選務違法，僅規劃違失，未影響選舉結果，本案不構成選舉無效要件。

丁守中在審理期間主張多項「選務違法」，包括選委會放任選舉人於投票時間截止後進入投票、投票與開票同時進行、公投綁大選影響選舉結果等。

中央社報導，丁守中今天到台灣高等法院聆聽判決，宣判後在支持群眾「丁守中加油」的歡呼下，發表對判決結果的看法。

丁守中表示，「丁守中的選舉訴訟已經結束了，但是台灣的民主還在掙扎」。他說司法應該是民主法治、正義公理的最後一道防線，但這最後一道防線也陷落了，對於判決結果，「丁守中個人小小失落，但對台灣的未來，卻是大大的憂心。」

台北市政府副發言人戴于文則表示，市長柯文哲尊重判決結果。

選舉無效訴訟大事記: (資料來源:中央社)

107年11月24日，九合一選舉落幕，台北市長柯文哲連任成功，丁守中以3254票之差落敗。

107年11月28日，丁守中赴台北地方法院聲請重新驗票及證據保全。

107年12月11日，丁守中向台北地院遞狀，提起選舉無效訴訟。