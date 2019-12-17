聖誕夜抽百萬名車 北富銀J卡加辦《貓》特映場邀LINE好友同樂

（台灣英文新聞）2020年春節即將到來，長達7天的連假加上日幣貶值趨勢， 讓民眾出國意願大增，連帶也推升旅遊信用卡發卡量成長。 上月底剛把日韓旅遊回饋調高至3.3%無上限的台北富邦銀行J卡 ，以全台最高回饋率加上新春商機發酵，帶動市場再現辦卡潮， 短短三周新增發卡量近20萬張，總發卡量上看60萬張， 有機會衝刺國銀12月發卡王。

北富銀數位金融總處副總處長陳弘儒表示， 民眾消費越來越懂得精打細算，目前J卡提供日韓3.3%回饋無上 限，相對於其他回饋率較低或有回饋上限的信用卡來說， 的確是赴日韓旅遊最佳選擇。同時，J卡自推出後持續與日韓首選旅 行社合作，提供品質價格俱佳的專屬日韓優惠行程， 獲得很好的口碑迴響，也帶動起民眾的辦卡熱度。

不僅日韓旅遊回饋高，持J卡在國內消費也很有利。 除了平時一般消費可享1%回饋無上限，北富銀還特別推出「深夜J 客」加碼，夜間時段到合作便利商店消費可享5%回饋無上限， 其他實體店家消費也享3%回饋無上限， 讓夜貓族們輕鬆享受深夜時光！

此外，J卡上市時備受矚目的Lexus UX200百萬名車抽獎，現在車主即將正式揭曉。北富銀將於12 /24聖誕夜在信義威秀包場舉辦《貓》聖誕特映電影趴， 邀請北富銀LINE官方帳號好友一起歡度佳節， 並在好友見證下現場抽出這位幸運的名車得主，只要在11/30前 有以J卡消費過的卡友，就有希望把名車開回家。得獎名單會在10 9/1/6公布於北富銀官網，卡友們別忘了關注官網消息， 也許幸運兒就是你！

如果想參加這場北富銀《貓》聖誕電影趴，只要在12/17前加入 北富銀LINE官方帳號且成功綁定個人化服務完成指定留言， 就有機會獲得派對電影票2張，可以邀好友伴侶一起賞好片度佳節， 此外現場還會加碼送出50張電影票，愛看電影的朋友可別錯過囉！