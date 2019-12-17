支持女性創業者　臺灣企銀「微型創業鳳凰貸款」大力相挺冠同業

（台灣英文新聞）長期以來，包含聯合國、世界銀行、亞太經濟合作組織等單位均關注著女性創業議題。依經濟部中小企業處編製之2019年中小企業白皮書揭露，2018年我國女性企業家數計有54萬家，佔總企業家數36.43%，其中更高達98.67%為中小企業，顯示本國女性創業之占比與表現同樣巾幗不讓鬚眉。

臺灣中小企業銀行現為全國唯一中小企業專業銀行，長期在政府推行中小企業各項經濟政策上，責無旁貸的扮演領頭羊角色，尤其在「青年創業及啟動金貸款」及「微型創業鳳凰貸款」的承作量更是居同業之冠，截至108年11月底止，二項政策性專案貸款已累計承作5,418件，累計貸放金額30.35億元，其中女性貸款人數為2,237人，占比41.29%，貸放餘額13.07億元。顯示該行對女性創業的支持，並付諸實際行動於全國125家分行設立融資諮詢窗口，以協助提升女性獲貸比率。

勞動部為肯定臺灣中小企業銀行配合協助女性及中高齡者創業，辦理「微型創業鳳凰貸款」不遺餘力，促進國內就業機會，於108年9月27日假臺北車站1樓中央廳舉辦「2019創業鳳凰生活節·鳳凰夢想市集」活動，特邀請該行出席接受表揚。

臺灣中小企業銀行在企業設立、成長、轉型等各階段從不缺席並積極予以關懷輔導，目前更與新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市、屏東縣、台東縣、金門縣及南投縣等十二個縣市政府合作推出專案貸款，協助在地企業與創業者順利取得融資，有意者可逕向該行各營業單位辦理，〔諮詢專線〕(02)2357-7171。