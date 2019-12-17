你在想什麼？台灣動物溝通者春花媽　揭露野生動植物心聲

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「野生動物大聲講」紀錄台灣動物溝通者春花媽，和動物溝通的過程以及得到的珍貴資訊，她希望透過圖文能讓人類更了解動物，該展自即日起雲門劇場園區內免費展至2020年2月16日。

談到野生動物，你會想到什麼呢？是動畫電影《獅子王》、《冰原歷險記》或是國家地理頻道？如果有一天，可以跟野生動物聊天，你想聊的話題是什麼呢？

動物溝通者春花媽在每天的例行工作之外，都會固定與野生動物連線聊天，問候在世界各地、生活在各不同氣候環境裡的他們過得好不好，也聽他們對於自己生活、對於這個世界的不同看法。



有時候都不知道鄰居在想什麼，更何況是野生動物？（示意圖/Pexels）

春花媽回憶，第一次溝通的野生動物是猩猩，「記得他沒有跟我說什麼，只是用手揉揉我的頭，我很喜歡那個摸頭，讓我想起很多小時候溫暖的感受跟一股很熟悉的感覺，我因此開始找更多的野生動物溝通。」

春花媽分享，野生動物不見得好聊，溝通過程起伏很多，也發生了很多有趣的狀況，有次遇見一位日本的鹿，「他說以前人是會跟鹿一起生活的，他問我『妳忘了嗎？』我驚訝得說不出話。後來陸續跟其他品種的鹿聊天，竟然也出現相同的訊息，我在想，我是不是真的忘了很重要的事情呢？」

是這樣的契機，春花媽開始透過臉書發佈一系列的野生動物溝通「野動大聲講」專欄，她不諱言這是一場冒險，卻也是很用心籌備的工作，「因為我答應過野生動物，在我可以盡力的範圍，要讓人類更了解他們，或是說想起他們。」

春花媽說，「如果可以把動物當成另一種人，我們不打擾也不會傷害，進而我們也許會有更多的溫柔，因為他也是一種人。」 春花媽引用珍古德的話，「唯有了解才會關心，唯有關心才會行動，唯有行動，生命才有希望。」期待這些小小的圖片與文字，能成為一顆顆小小種子，種入所有參與展覽的人的心中，期待有天發芽，讓更多的動物都看見。

「野生動物大聲講」展覽，主要宣導與推廣瀕危動物的訊息，配合簡短文字及紙本手冊說明，搭配QR code掃描連結獲取更多資訊，自即日起免費於雲門劇場園區大樹書房內展至2020年2月16日。



展覽資訊（圖/活動臉書）