聯合國氣候峰會落幕　外交部：13友邦挺台灣參與、我訪團舉辦42場雙邊會議

我國訪團在西班牙馬德里宣傳台灣參與聯合國氣候峰會（照片來源：外交部提供） 我國訪團在西班牙馬德里宣傳台灣參與聯合國氣候峰會（照片來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會（UNFCCC COP25）於12月2日至15日在西班牙馬德里舉行，今年除了有13個友邦以致函或大會發言方式表達支持台灣參與聯合國氣候峰會外，以我國工業技術研究院NGO觀察員名義組成的訪團也在大會期間與友邦及友好國家的國會議員及政府官員舉辦多達42場雙邊會談，與各國廣泛交換意見並宣傳我國推案訴求。

外交部透過新聞稿表示，今年的聯合國氣候峰會共有計有13個友邦以致函或執言方式表達支持台灣參與聯合國氣候峰會，包括馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯、史瓦帝尼、貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞，以及聖文森及格瑞那丁。

此外，英國、西班牙、德國、瑞典、匈牙利、葡萄牙、智利、厄瓜多、墨西哥、約旦、立陶宛及巴西等12國友我國會議員也以致函公約秘書處、向其國家的行政機關提出質詢案或以公開貼文等方式，聲援台灣參與聯合國氣候峰會。

外交部指出，我國友邦聖文森、聖克里斯多福及尼維斯，以及帛琉三國友邦代表團，因為與會層級因素，未能在高階會議（High Level Segment）登記發言；而巴拉圭本年雖未在高階會議中發表友我言論，但已致函公約秘書處及大會主席，並在峰會期的周邊會議等相關場域高度肯定台灣的貢獻。

外交部強調，中美洲友邦尼加拉瓜雖未為我國執言及致函，但其代表團積極與台灣訪團進行雙邊會談及參加我國外交酒會，互動熱絡，尼加拉瓜代表也肯定台灣協助尼加拉瓜及國際社會因應氣候變遷所做的貢獻。

此外，我國訪團此次與友邦及友好國家舉行共42場雙邊會談，與各國廣泛交換意見並宣傳台灣參與聯合國氣候峰會的訴求，今年我國訪團共參與13場大會周邊會議，也為歷年場次最多。

外交部指出，今年訪團我國仍循例以工業技術研究院NGO觀察員的名義組團，並由行政院環保署長張子敬率中央各部會與地方政府官員，以及國內關注相關議題的NGO團體與會，而立法院視導團則包括葉宜津、陳曼麗，以及余宛如等三位立法委員，同時展現我國會外交的充沛動能。

外交部最後指出，本年峰會主辦國原為智利，上個月臨時宣布改到西班牙馬德里舉行，外交部以「Combating Climate Change-Taiwan Can Help」為推案標語，搭配「太陽能」及「風力」發電為主視覺圖案的設計，在馬德里國際會議中心附近規劃文宣亮點活動，包括公車站牌、捷運車體廣告，以及行動小巴車體廣告，動靜態文宣交互運用，宣播效果加乘，廣受各界好評。

另外，我國訪團長及相關成員共接受12場媒體專訪，包括歐洲主流媒體德國之聲、西班牙第三大報《ABC日報》，以及《道理日報》等。