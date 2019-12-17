【快訊】台北雙子星開發案今正式簽約　估6年9個月完工

台北雙子星開發案17日正式簽約，預計6年9個月可完工。中央社 台北雙子星開發案17日正式簽約，預計6年9個月可完工。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）雙子星開發案今(17)日正式簽約，台北市長柯文哲、交通部長林佳龍，17日上午一同出席雙子星土地開發典禮。台北雙星董事長許崑泰也親自出席。

雙子星開發案預計6年9個月可完工，將提供1.6萬個就業機會。

台北市雙子星開發案總投資高達600多億元，歷經12年流標5次，在去年(2018年)底拍板，由南海控股、馬來西亞商馬頓公司組成的團隊得標，是台北市長柯文哲任內最大投資案，原定今（2019)年3月底與北市府簽約，卻因南海遭質疑有中資色彩，進度延遲。

經濟部投審會更在6月26日駁回雙子星案，投審會表示，因認定投資人與中國市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，依據外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，予以駁回。

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中央社16日報導，北市捷運局10月18日正式發函通知藍天宏匯團隊遞補為C1/D1土地開發案最優申請人，並要求藍天宏匯團隊於12月16日前設立專案公司及繳納履約保證金。接著按照投標須知規定取得與北市府簽訂投資契約資格。

全案預估投資金額達新台幣606億元、開發量體預估16.6萬坪，預計簽約後6年9個月可興建完工，未來預估將提供1.6萬個就業機會，北市府每年有18.7億租金收入及增加房地稅收約14.6億元，且每年可創造千億元以上經濟產值。

北市捷運局指出，C1/D1土地開發案採國際標招商，於107年3月31日正式對全球公告招商，招商過程中舉辦過兩場大型招商說明會。開發案採資格、規格及價格標三階段開標，並結合法務部廉政署及台北地檢署成立廉政平臺監督，並將相關資訊公布於官網，以確保C1/D1 土地開發案公平、公正、公開。

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