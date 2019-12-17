全台唯一峽谷水上舞台 山中最High原民演唱會

一年一度的跨年夜，何必參加人擠人的晚會？不如安排一趟東台灣假期，到太魯閣體驗全台唯一峽谷水上跨年盛會，倒數完就可回房間好好睡一覺，迎接全新的一年！飯店邀請東台灣知名原住民樂團『那就醬樂團』及『部落女神』，以部落創作音樂接力開唱迎接新年。盛會最高潮的抽獎活動，將送幸運兒到晶華國際酒店集團旗下飯店度假，實現新年旅行的願望！

12月31日跨年夜，飯店精心規劃跨年晚會，以部落音樂會的形式，邀請旅人一起透過音樂與舞蹈迎接新年到來，每年皆吸引旅人前來共襄盛舉。晚上九點半，峽谷最high的跨年派對於頂樓峽谷無邊際水上舞台正式登場。邀請由部落歌手、美國及德國樂手所組成的『那就醬樂團』，透過爵士表演與部落音樂的結合，以宛如音樂聯合國的概念，熱鬧揭開序幕。緊接著由『部落女神』以嘹亮悠揚的嗓音壓軸登場，在群山環繞的燦爛星空下盡情飆歌，整場活動高潮不斷。除了精彩的歌唱表演節目，飯店還要送幸運兒明年到晶華國際酒店集團旗下飯店度假，馬上計劃最特別的跨年假期，在太魯閣歡樂迎接2020年！

『尋旅．一泊二食專案』，雙人成行，平日每人3,899元起，優惠限官網訂房，專案內容包含山嵐客房住宿一晚、自助式早餐、中式合菜或自助式晚餐，免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施；或升級為行館假期，體驗尊榮住宿禮遇與主廚跨年晚宴，選擇行館「尋旅．一泊二食專案(主廚餐桌)」，雙人成行，平日每人5,700元起，專案含行館儷人客房住宿一晚、雙人早餐、雙人主廚餐桌晚餐與交誼廳禮遇。