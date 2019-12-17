復飛無望 波音2020年1月起暫時停產737 MAX

僅為示意圖／pixabay，由Jonny Belvedere提供。 僅為示意圖／pixabay，由Jonny Belvedere提供。

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）737 MAX曾是波音公司史上最暢銷機型，但歷經半年內兩起重大空難事故後，全球禁飛。面對復飛時間遙遙無期，美國飛機製造商波音公司（Boeing Co.）於當地時間16日宣布，自2020年1月起將暫停生產737 MAX型號飛機。

據消息指出，波音公司表示，目前並不會因為停產就要解雇員工或讓他們放無薪假的計畫。

美國聯邦航空總署（FAA）上週表示，不會在2020年之前同意這款機型復飛，於是波音董事會15日起在芝加哥召開為期兩天的例行會議，會後決議自明年1月起暫停生產737 MAX型號飛機，這是波音超過20年來首度做出暫停生產的決定。

中央社報導，737 MAX停飛後，波音虧損已超過90億美元。到目前為止，即使在美國聯邦航空總署同意恢復商用飛行前不能交貨，波音每月仍持續生產42架737 MAX飛機，每月向供應商購買多達52套零組件。

業界消息來源透露，暫停生產可減緩因為約375架飛機無法交貨而導致的嚴重現金緊縮，但波音要恢復正常運作時，有造成產業問題的風險。

報導提到，供應鏈先前因接到空前多的訂單需求，壓力已經很大，這場突如其來的生產放緩變故可能形成隱憂。

印尼獅子航空（Lion Air）和衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）分別於去年10月29日、今年3月10日發生事故，共造成346人喪生，自今年3月起全球禁飛737 MAX。