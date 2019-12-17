COP25落幕 聯合國秘書長：令人失望的結果

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）史上會期最長的聯合國氣候變遷峰會COP25在15日落幕，由於需要達成各國妥協的結果，本來預計在13日結束的會議硬是延後了兩天，才在週末結束，儘管各方代表都已經筋疲力盡，包含碳交易市場在內的重要內容仍未達成結論，只能在明(2020)年重啟談判。

雖然太平洋島國和歐盟國家非常努力想要促成一個有效的結論，在美國、中國、巴西與印度等大污染國的竭力反對之下，大部分的限制仍然停滯不前，無法展現有效的決心，唯一還算是結果的，就只有規範富有國家必須要在2020年前「努力達成減碳目標」這樣而已。

對於這個結果，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示失望，〈法新社〉引述他的話指出，這次的會議中，國際社會錯失了對減緩、調適和其經濟配套措施展現野心的一個重大機會；協助建構《巴黎協議》、歐洲氣候基金會(ECF)的Laurence Tubiana則形容，結果根本是一輛拼裝車，完全無法對科學證據顯示的急迫性進行交代。

部分環保運動人士則認為，與其接受巴西和澳洲等國所提出、規範能力薄弱的碳交易市場機制，將這個議題延後到明年在英國格拉斯哥(Glasgow)舉辦的COP26是明智之舉，如果這種機制通過，將會嚴重打擊減排的可能性。

而對明年的地主國英國來說，也構成了巨大的壓力，環保人士警告首相強森(Boris Johnson)，身為地主國，如果英國在明年仍未能達成其中程減碳目標，將會是「非常丟臉的一件事」。

再加上脫歐這個不穩定因子，夾在不願在貿易協定中談論氣候變遷的美國，和如果不減碳就會加稅的歐盟之間，英國的處境非常為難。