大變身！台灣校園打造質感餐廳　落實創新美感教育

設計師說：想讓同學吃午餐，感覺天天都是在吃buffet，圖為台南新東國小（圖/台創中心） 設計師說：想讓同學吃午餐，感覺天天都是在吃buffet，圖為台南新東國小（圖/台創中心）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）美感教育從小做起！台灣9所學校在專業設計團隊的協助下進行大改造，從教室等空間到平面視覺的系統指標都翻修，變得更有設計美感也更容易辨識。

「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」由教育部委託台灣創意設計中心執行，歷經10個月，由7個設計團隊為台灣9所學校進行美感變身的工程，改造內容相當多元，有教室、司令台、垃圾與資源回收站、師生餐廳、指標系統等，並於16日於松山文創園區舉行成果分享會。



教育部范巽綠次長（後排左7）與各校代表及設計師合影（圖/台創中心）

台創中心指出，「學美‧美學」專案目標除了校園美感改造外，更希望從根本解決校園環境問題，並且開創新的教育思維與解決方法；今年首度辦理即有來自北、中、南、東部及外島共172所學校申請，吸引來自各領域的25間設計公司提出34案參加徵選。

台創中心董事長張基義表示，設計本身就是一種創新，是促進產業升級與國家進步的重要軟實力。台灣創意設計中心即將在明年上半年升格為「台灣設計研究院」，其中推動公共服務創新將是重點目標與工作項目之一。

張基義說明，今年「學美‧美學」專案就是一個重要的前導示範，將設計專業導入校園，從行為、環境等各方面進行更整體性的設計思考，幫助學校發現問題、解決問題，甚至是預防問題，讓美學教育從校園環境的基礎開始對學生產生潛移默化的影響。



苗栗縣豐林國小（圖/台創中心）

台創中心分享，新北市北港國小的教室當初建造時，在每間設有一個內嵌式的獨特空間，被用來存放教具，劉國華校長說，在教學電子化的現在，準備室已不合時宜；設計團隊共序工事洪浩鈞主持設計師便將這個空間改造成舞台並結合教室前、後設置的全黑板牆及移動櫃體，打造出可因應課程內容進行多元變化的未來教室。

台創中心提及，設計團隊創客吧則將苗栗縣豐林國小跑道延伸到學校的中廊，結合布告欄的展示功能，打造出無論什麼天，孩子們都能在這裡遊戲、運動、說笑、帶導讀的多功能空間。

此外，教育部與台灣創意設計中心更委託4位業界經驗豐富、長期關注美感教育的大師級人物，包含WDO世界設計組織區域顧問張光民、知名設計師陳永基、建築師邱柏文、台灣藝術大學助理教授李尉郎，擔任各案的指導委員，就校園美感教育、設計、工程等不同面向提出專業意見。

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和平高中（影/Youtube）



各校改造內容與設計團隊（圖/台創中心）