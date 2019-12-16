心臟病用藥爆黑點急回收 賽諾菲：疑為乾燥人血

賽諾菲藥廠繼去年爆發流感疫苗有黑點的異物事件，近 日再爆心臟病用藥「心達舒」也出現黑點，食藥署16日 正式發布回收警訊，回收批號為U3... 賽諾菲藥廠繼去年爆發流感疫苗有黑點的異物事件，近 日再爆心臟病用藥「心達舒」也出現黑點，食藥署16日 正式發布回收警訊，回收批號為U322。 （食藥署提供） 中央社記者張茗喧傳真 108年12月16日 (來源 中央社)

繼去年流感疫苗異物事件，賽諾菲藥廠製造的心臟病用藥「心達舒」也爆有黑點。賽諾菲今晚說，此黑點疑為人類乾燥血液，可能是作業員手部受傷又接觸錠片所致，強調為單一事件。

賽諾菲藥廠繼去年流感疫苗爆發黑點異物事件，近期又有醫院發現此藥廠生產的高血壓、心臟病用藥「心達舒10毫克」有黑色點點，緊急通報衛生福利部食品藥物管理署，藥廠經初步評估決定全面回收批號U322全部產品，今天正式發布回收警訊。

食藥署表示，心達舒的適應症為高血壓、心肌梗塞後的心衰竭，可降低因心血管疾病導致的心肌梗塞、中風及死亡的危險；根據食藥署資料，此批藥品進口量共130萬顆，9月早已全數賣光光，問題批號藥品恐通通被患者吃下肚。

賽諾菲藥廠晚間發出聲明稿指出，日前曾在批號U322的一片藥錠上發現異常棕色物質，經調查，棕色物質極可能來自人類乾燥血液，可能是有作業員在操作產品或設備時，手部或手指有微小傷口，加上穿戴的手套又破損，接觸錠片時留下的痕跡，「若因誤食乾燥血液而感染疾病的風險評估為低。」

聲明稿指出，根據調查報告，此為台灣市場單顆藥錠的單一事件，對此批號其他產品或是其他批號均無影響，且此回收批次的生產線沒有重大問題，製造廠正在進行矯正及預防措施。

此外，賽諾菲並未收到此批號其他藥錠或其他批號的類似投訴，也並未收到來自其他由同一製造廠生產產品有此類不良品質情況，若病人有任何疑慮，建議退回醫院、藥房進行回收，但若病人仍有其他健康上的疑慮，建議與醫師諮詢討論。