旅美大提琴家郭虔哲　台灣北美館首場音樂會盛大登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）北美館首場音樂會！旅美大提琴家郭虔哲將帶著千萬愛琴，攜手堪比柏林愛樂陣容前往美術館演出，21位大提琴家及豎琴家透過音樂和大家一起歡過聖誕，此活動將於21日晚間6點免費對外開放。

旅美大提琴家郭虔哲曾被《雪梨先驅晨報》（Sydney Morning Herald）喻為「具有極緻演奏技巧與自信的大提琴演奏家」，發行的專輯更在台灣創下50萬銷售紀錄並入圍金曲獎，除了是音樂家，也是教育家跟創業家，在美國創辦兩間康乃狄克音樂學院及樂器公司，也設有康乃狄克音樂藝術基金會，如此跨界的斜槓奇才，將打破傳統跨界藝術，前往俗稱「白盒子」的北美館舉辦大型音樂會。

北美館因外型白色且方正，被文化界暱稱為「白盒子」，這次由郭虔哲發起的「管中音樂盒」音樂會（以下簡稱管中音樂會），在延平校友基金會的協助下，吸引國內外共21位大提琴家齊聚，聯合豎琴家梁嘉芫帶來一場充滿聖誕氛圍的音樂會，將表演卡農、四季、平安夜等經典名曲，甚至還能聽到改編過的Michael Jackson熱門金曲。

郭虔哲表示，在北美館的建築設計師高而潘的帶領下，他前往該館參觀，一進到場館就馬上被大廳的大理石大廳、挑高天花板、落地窗給吸引，且跳脫傳統中式設計，他覺得那是舉辦音樂會的理想場所，也希望帶動台灣音樂界跟藝術界的結合。

堅強的表演團隊由海內外音樂家共組，包含於今（2019）年受邀於第二屆歐洲運動會聖火點燃儀式擔綱獨奏演出的旅義大提琴家林若禪、畢業於茱莉亞音樂學院，更曾受邀在紐約卡內基廳舉行個人獨奏會的豎琴家梁嘉芫、以及來自法國的大提琴家Andrei Kivu，他更力挺郭虔哲而自付旅費前往參與盛會。

北美館將藉由管中音樂會歡慶36週年館慶，同時也是首次在館內舉辦音樂會。郭虔哲透露，為慶祝如此特別的時刻，這次國家級的演奏，編制堪比柏林愛樂，每首曲子都經過重新編曲，再依音樂家程度下去細分，花費許多經費跟時間。



郭虔哲與他的高齡319歲且價值8至9千萬的大提琴（圖/郭虔哲的世界音樂臉書）

郭虔哲分享，他所使用的大提琴高齡319歲，更「出身貴族」曾在皇宮裡被演奏過，甚至也有可能見過巴哈本人，而他則是在一場拍賣會上相中它。郭回憶，當初那把提琴並不被看好，因為有點破爛且很多修補痕跡，但他推測，它價值一定非同小可，所以才會被一再修補，而現在這把琴身價約為8000萬台幣。

將於本週六登場的演奏會上，郭虔哲身兼大提琴家以及指揮，演出的15首曲目選自他的最新專輯《虔靜時刻》（Amazing Grace）及《大提琴家族：魔幻聖誕》（A Magical Christmas），安可曲更將獻給打造北美館的台灣建築設計大師高而潘，讓人十分期待。

針對發行專輯的原因，郭分享，多年前他因搬運大量樂器致使右手尾骨斷裂，這消息如同死刑降臨，但他在開刀後積極復健更勤於練琴，竟然彈得比以前還快，篤信基督教的他認為，這因禍得福的結果如同神蹟降臨。

郭虔哲提及，雖然右手手傷復原，但左肘卻受到神經壓迫困擾（肘隧道症候群），醫生告知，「拉琴的時間，可能剩不到十年。」郭開始更把握剩下的時間，推出專輯記錄耶穌的神蹟及生命中每一個恩典的時刻，其中，《虔靜時刻》透過最多101聲部編排錄製涵蓋古典、流行、電影金曲等歌曲。

「管中音樂會」將於21日晚間6點北美館免費登場，更多詳情請前往官網及臉書查詢。



郭虔哲最新大提琴重奏專輯《虔靜時刻》透過「照鏡子」反思人生，並呼籲大家要把握時間（圖/郭虔哲的世界音樂臉書）